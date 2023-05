Archäologie mit Google Earth: "Geheime" römische Lager entdeckt

Ein Archäologe der Universität Oxford hat mithilfe von Satellitenbildern von Google Earth eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Er entdeckte drei antike römische Lager. Die Satellitenbilder der jordanischen Wüste gaben dabei ein Geheimnis preis.

Klassische "Spielkarten"-Form von römischen Lagern

Geheimer Angriff

Das geht aus Medienberichten hervor (via t3n ). Es geht dabei um insgesamt drei antike römische Lager, die möglicherweise während einer geheimen Militärmission im zweiten Jahrhundert n. Chr. errichtet wurden. Die Universität Oxford hatte bereits Ende April von ihrem Fund berichtet.Der Landschaftsarchäologe Michael Fradley von der Universität Oxford arbeitet mit an einem Projekt namens Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa, kurz EAMENA. Das Projekt beschäftigt sich mit der Analyse von Satellitenfotos. Google Earth ist eine der Quellen.Fradley nutzte Google Earth im vergangenen Jahr, um Fotos der Wüste nahe der südlichen Grenze Jordaniens zu Saudi-Arabien zu untersuchen. Dabei stieß er auf eine klassische "Spielkarten"-Form eines römischen Lagers im Wüstensand. Weniger als 24 Stunden später entdeckte er zwei weitere, die in einer Linie von einer Oase bei Bayir in südöstlicher Richtung in die Wüste führen.Es gibt keine Aufzeichnungen über einen römischen Militäreinsatz in dieser Region, aber Archäologen vermuten, dass die Lager Teil eines geplanten geheimen Angriffs auf die nabatäische Stadt Dumat al-Jandal gewesen sein könnten. Ganz unbekannt sind die Überreste in der Wüste übrigens nicht. Laut Fradley wurden Teile der Mauer eines Lagers vor Jahren in einem jordanischen Verzeichnis des Kulturerbes eingetragen. "Aber es wurde nicht als römisches Lager interpretiert", erklärte er.Im Gegensatz zu den bekannten römischen Gebieten in Europa, wo Hunderte von Lagern bekannt sind, wurden im Nahen Osten bisher nur eine Handvoll römischer Lager nachgewiesen. Daher ist diese neue Entdeckung nach Ansicht von Experten ein wichtiger archäologischer Fortschritt.