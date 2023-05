Galaxy Book 3 (Pro): Saturn startet Samsung-Deals mit Gratis-SSDs

Im Online-Shop von Saturn sinken die Preise für die Samsung Galaxy Books der dritten Generation. Zusätzlich schenkt euch der Händler beim Kauf eines der beliebten Notebooks die USB-C-SSD Samsung Portable T7 Shield mit bis zu 2 TB Speicher - ein tolles Bundle-Angebot.

Samsung Galaxy Book 3 bei Saturn Jetzt kaufen und Gratis-SSD sichern!

Zum Angebot

Die neuen Samsung-Schnäppchen bei Saturn:

Samsung Galaxy Book 3: Der Allrounder zum günstigen Preis

Samsung Galaxy Book 3 Jetzt für 870 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Samsung Galaxy Book 3 Pro (360): Leistungsstark und vielseitig

Samsung Galaxy Book 3 Pro Jetzt ab 1649 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Samsung Galaxy Book 3 Ultra: High-End mit Core i9 und RTX 4070

Samsung Galaxy Book 3 Ultra Jetzt für 3559 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Samsung

Seit ihrer Einführung im Februar 2023 erfreut sich die Galaxy Book 3-Familie großer Beliebtheit. Dass Samsung und Saturn jetzt noch einmal den Vorteil des Gratis-SSD-Geschenks ähnlich der Vorbestelleraktion zurückbringen, ist vor allem eine gute Nachricht für Schnäppchenjäger und alle diejenigen, die auf der Suche nach einem High-End-Laptop sind.Wählt aus fünf Aktionsartikeln euren Favoriten aus und legt diesen in den Warenkorb. Automatisch wird hier nun auch die externe Samsung Portable T7 Shield mit bis zu 2 TB Speicher hinzugefügt. Die Lieferung ist versandkostenfrei, alternativ kann während der Bestellung eine Abholung für die Filialen reserviert werden.Das Samsung Galaxy Book 3 geht im Saturn Online-Shop für unter 900 Euro über die virtuelle Ladentheke. Der 15-Zöller mit Full-HD-Display setzt dabei auf einen Intel Core i5-1335U Prozessor mit bis zu 4,6 GHz nebst 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD. Trotz Metallgehäuse bringt das Notebook weniger als 1,6 Kilogramm auf die Waage und erreicht mit seiner 54-Wh-Batterie laut Hersteller eine Akkulaufzeit von über 10 Stunden.Zu den Eckdaten gehören weiterhin zeitgemäße Technologien wie Wi-Fi 6, Dolby Atmos-Lautsprecher, USB-C 3.2 und ein MicroSD-Slot. Für uns ist das Galaxy Book 3 ein solider Allrounder für den Office- und Multimedia-Alltag.Mit den Pro-Modellen dreht der Hersteller ordentlich auf. Wahlweise im 14- oder 16-Zoll-Format verbaut Samsung AMOLED-Displays mit 120 Hz und einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln. Außerdem bietet man mehr Leistung mit Core i7-Prozessoren und DDR5-RAM mit bis zu 6000 MHz Speichertakt. Zwei Extra-Lautsprecher sorgen zeitgleich für einen noch besseren Dolby Atmos-Sound und im Vergleich zum klassischen Galaxy Book 3 verfügt das Galaxy Book 3 Pro über Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 und einen größeren 76-Wh-Akku.Wer sich im Pro-Bereich noch flexibler aufstellen möchte, sollte sich das Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 genauer ansehen. Durch sein 360-Grad-Scharnier kann sich das Gerät vom klassischen Notebook in ein Tablet verwandeln und via Touch sowie S-Pen bedient werden. Vor allem für Grafiker eine gute Wahl.Mit dem Galaxy Book 3 Ultra bildet Samsung seine Speerspitze, die in einer starken Konfiguration auch bei Saturn angeboten wird. Denn der 16-Zöller stockt nicht nur den DDR5-Arbeitsspeicher auf 32 GB auf, es kommt sogar ein Intel Core i9-13900H Prozessor mit bis zu 5,4 GHz zum Einsatz. Und damit auch Gamer auf ihre Kosten kommen, wird eine Nvidia GeForce RTX 4070 verbaut, was den High-End-Charakter des Laptops unterstreicht.Darüber hinaus bietet auch das Samsung Galaxy Book 3 Ultra den hochwertigen AMOLED-Bildschirm mit seiner WQXGA+-Auflösung, 120 Hz und 500 cd/m² (Helligkeit) sowie die Funkverbindungen und Anschlüsse der Pro-Reihe, zu denen Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 und Co. gehören. Ein echtes Flaggschiff für Gamer und Kreative.