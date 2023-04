Trailer zur 2. Staffel: Star Wars: Visionen bekommt im Mai Nachschub

Die Mini-Serie Star Wars: Visionen hatte 2021 neun jeweils eigenständige, in sich abgeschlossene Geschichten im Star Wars-Universum erzählt. Das besondere dabei: Jede Folge wurde von einem anderen Anime-Studio umgesetzt. Anfang Mai startet bei Disney+ schließlich die zweite Staffel, welche nun aber deutlich internationaler daherkommt.Der erste Trailer zu Staffel 2 der Animationsserie Star Wars: Visionen ist da und macht deutlich, dass diese wieder am originellen Konzept der erfolgreichen ersten Staffel festhalten wird. Während bei dieser jedoch ausschließlich renommierte japanische Animationsstudios wie Production IG oder Trigger dem Science-Fiction-Universum ihren Stempel aufdrücken durften, sind am zweiten Durchgang jetzt Studios aus aller Welt beteiligt.Bekannteste Vertreter dürften dabei einerseits das britische Claymation-Studio Aardman (Wallace & Gromit, Shaun das Schaf) und andererseits das koreanische Studio Mir (The Witcher: Nightmare of the Wolf, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms) sein, weitere Beiträge stammen außerdem von Studio La Cachette (Frankreich), Cartoon Saloon (Irland), El Guiri (Spanien), Punkrobot (Chile), 88 Pictures (Indien), Triggerfish (Südafrika) und D'Art Shtajio (Japan/USA).Staffel 2 von Star Wars: Visionen startet am 4. Mai 2023 auf Disney+.