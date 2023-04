Ab heute kann man ein WhatsApp-Konto auf bis zu vier Telefonen nutzen

WhatsApp baut die Möglichkeit zur Nutzung auf mehreren Geräten weiter aus. Ab heute ist es erstmals möglich, sich mit einem Konto auf bis zu vier Smartphones anzumelden. Bis diese Funktion wirklich alle nutzen können, wird es aber noch ein paar Wochen dauern.

WhatsApp erlaubt Nutzung auf mehreren Smartphones

Vier Handys immer synchron

Zusammenfassung WhatsApp ermöglicht ab sofort die Anmeldung auf bis zu vier Smartphones.

Rollout erfolgt in Wellen, in den kommenden Wochen verfügbar.

Verknüpfung der Geräte per QR-Code, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Bei Inaktivität werden alle Verknüpfungen nach 14 Tagen abgemeldet.

Einsatz auch für Unternehmen zur Kundenbetreuung möglich.

WhatsApp

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis WhatsApp unabhängig vom Hauptgerät nutzbar war. Mit WhatsApp-Web kam die Umsetzung für den Browser, nach Jahren wurde dann auch die gleichzeitige Anmeldung auf Tablets und per Desktop-Apps ermöglicht. Jetzt geht WhatsApp den nächsten Schritt und hebt die Geräte-Beschränkung bei den Smartphones auf. Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg mitteilt , kann man sich "ab heute" mit demselben WhatsApp-Konto auf bis zu vier Telefonen anmelden.Die Unmittelbarkeit, die der Meta-Chef hier suggeriert, wird aber wohl nur für wenige Nutzer so zutreffen. Und auch die Entwickler wählen im offiziellen Post zur Ankündigung eine vorsichtigere Formulierung, die auf einen üblichen Rollout in Wellen hinweist. Das Update werde "in den kommenden Wochen" weltweit an die Nutzer verteilt, und dann auch "für alle verfügbar sein." Meta stellt sich den Einsatz der Funktion auch in Unternehmen vor, die Kunden über die Plattform betreuen. Mehrere Mitarbeiter können so direkt von ihren Telefonen aus auf dasselbe WhatsApp Business-Konto zugreifen.Wie die Entwickler betonen, erfolgt die Verknüpfung der neuen Geräte nach dem gewohnten Vorbild von Browser, Tablet und Desktop per QR-Code. Jedes neue Smartphone baut dabei seine eigenständige Verbindung zu WhatsApp auf, wie immer sichern die Macher eine Verschlüsselung aller Nachrichten, Medien und Anrufe "Ende-zu-Ende" zu.Das erste Smartphone wird dabei als Primärgerät definiert, die anderen Handys als "begleitende Telefone". Die Nutzung auf den verknüpften Geräten ist auch dann möglich, wenn das Primär-Telefon nicht online ist. Allerdings erfolgt 14 Tage nach der letzten Verwendung die Abmeldung aller anderen Verknüpfungen.