WhatsApp kündigt neuen Windows-Client für verbesserte Anrufe an

WhatsApp ist aus dem Leben der meisten Menschen nicht wegzudenken, zumindest im privaten Bereich. In der Geschäftswelt und bei der Bürokommunikation spielt der Meta-Messenger hingegen eine untergeordnete Rolle. Das soll sich dank eines neuen Clients für Windows ändern.

Mehr Teilnehmer in Gruppenanrufen

Zusammenfassung WhatsApp Windows-Client mit besseren Video/Audio-Konferenzen.

Erfahrung auf großen Bildschirmen wird verbessert.

Neue Features für Gruppen-Admins & Communitys.

WhatsApp möchte mehr werden als nur ein mobiler Messenger.

Zuckerberg stellte neuen Windows-Client auf Instagram vor.

Freilich will Meta mit WhatsApp nicht direkt mit Anwendungen und Diensten wie Slack, Microsoft Teams und Zoom konkurrieren, man möchte aber sicherlich flexibler und vielseitiger werden. Kurzum: mehr als nur ein mobiler Messenger sein. Das bedeutet auch, dass man auf Desktop-Rechnern eine größere Rolle spielen will und das soll u. a. mit einem neuen Client gelingen.Diesen hat Mark Zuckerberg laut TechCrunch in einem Beitrag auf Instagram vorgestellt. Der neue Windows-Client soll Leistungsverbesserungen sowie verbesserte Anruffunktionen bieten. Laut dem Facebook-Gründer und Meta-Chef ermöglicht er verschlüsselte Ende-zu-Ende-Gruppenanrufe.Konkret unterstützt die WhatsApp für Windows nun Video-Anrufe für bis zu acht Personen, wer sich mit Audio zufriedengibt, der kann darüber Konferenzen mit insgesamt 32 Teilnehmern führen. Damit nähert sich der Windows-Client der mobilen Anwendung an, dort gibt es ähnliche Limits, das Unternehmen hat aber bereits angekündigt, dass man diese Zahlen künftig erweitern wird.Gruppenanrufe werden auf dem Desktop jedenfalls einfacher. Generell soll die Erfahrung auf großen Bildschirmen besser werden, auch weil Meta die Unterstützung mehrerer Konten verbessert. Früher war es bekanntlich nur möglich, WhatsApp auf dem Smartphone und mit seiner Mobilfunknummer zu nutzen, diese Einschränkung wurde und wird aber immer mehr aufgebohrt.Das ist die zweite größere Ankündigung dieser Woche bei WhatsApp. Denn erst gestern gab Meta zwei neue Features bekannt, und zwar verbesserte Privatsphäre-Funktionen für Gruppen-Admins und eine erweiterte Auffindbarkeit für Communitys.