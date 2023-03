WhatsApp: Gruppen-Admins erwartet besonders praktische Neuerung

WhatsApp bekommt regelmäßig neue Features, zuletzt hat sich der Messenger vor allem auf Gruppen-Chats und Communitys konzentriert. Dazu gibt es nun wieder Neues, denn ab sofort ist es für Grup­pen-Ad­mi­nis­tra­to­ren möglich, genau zu steuern, wer in eine Gruppe kommen darf.

Mehr Kontrolle für Gruppen-Admins

Zusammenfassung WhatsApp führt neue Features zur Kontrolle von Gruppen ein.

Admins können entscheiden, wer beitreten darf.

Neuerungen werden weltweit eingeführt.

Verantwortlichen mehr Kontrolle über Gruppen geben.

Nutzer können gemeinsame Gruppen mit Kontakten ansehen.

WhatsApp schreibt dazu in einem Blogbeitrag , dass man Verantwortlichen mehr Kontrolle über die Privatsphäre-Einstellungen ihrer Gruppen geben möchte: "Wir haben ein einfaches Tool entwickelt, mit dem Admins jetzt leichter entscheiden können, wer einer Gruppe beitreten kann, wenn sie beispielsweise den Einladungslink ihrer Gruppe teilen oder Nutzer der Gruppe per Einladung beitreten können."Denn bisher war es jedem möglich, eine Gruppe zu betreten, wenn er oder sie einen Einladungslink hatte. Dieser konnte von Mitgliedern einer Gruppe geteilt bzw. auch weitergeleitet werden. Wer einmal in einer Gruppe war, der konnte dort auch recht unauffällig "verschwinden".Grund: Obwohl das Betreten einer Person angezeigt wurde und wird, sind diese Banner verhältnismäßig klein und verschwinden recht schnell aus dem Sichtfeld. Wer einmal in einer Gruppe ist, der ist, vor allem in größeren Ansammlungen von Mitgliedern, nur mühsam über die dazugehörige Liste einseh- und entfernbar.Im Zuge dieser Ankündigung stellte WhatsApp auch noch eine zweite Neuerung vor, diese betrifft die Communitys und die dortigen größeren Gruppen. Hierzu schreibt der Messenger, dass man es Nutzern leichter machen möchte, "herauszufinden, welche Gruppen sie mit anderen gemeinsam haben".WhatsApp dazu: "Egal, ob du versuchst, dich an den Namen einer Gruppe zu erinnern, die du mit jemandem teilst, oder ob du die Gruppen ansehen möchtest, in denen ihr beide Mitglied seid: Du kannst jetzt ganz einfach den Namen eines Kontakts suchen und die gemeinsamen Gruppen ansehen." Beide Neuerungen werden in den kommenden Wochen weltweit eingeführt. Wie schnell das vonstattengeht, ist nicht bekannt, in der Regel ist WhatsApp bei solchen Dingen aber recht schnell.