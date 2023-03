Citadel: Zweiter Trailer zur Spionagethriller-Serie von Amazon

Mit Citadel steht eines der größten Serienprojekte für das Jahr 2023 von Amazon in den Startlöchern. Der Spionagethriller um eine Geheimorganisation beziehungsweise zwei Ex-Agenten mit Gedächtnisverlust soll nämlich den Weg für gleich mehrere Spin-offs ebnen, die rund um den Globus gedreht werden. Knapp einen Monat vor ihrem Start zeigt sich die Serie jetzt in einem neuen TrailDie Serie Citadel rückt die beiden ehemaligen Spitzenagenten Mason Kane (gespielt von Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) in den Mittelpunkt, die vor acht Jahren für den Geheimdienst Citadel gearbeitet hatten. Dieser wurde damals allerdings durch die Geschicke des manipulativen Syndikats Manticore zerstört und die Erinnerungen der beiden Agenten an ihre bisherige Arbeit wurden ausgelöscht.Natürlich fängt die Geschichte an diesem Punkt erst richtig an, denn Mason und Nadia werden nach einer schicksalhaften Begegnung erneut in den Kampf gegen Manticore hineingezogen. Allerdings müssen die beiden dabei auch lernen, dass ihre Beziehung zueinander neben Liebe auch auf Geheimnissen und Lügen aufgebaut ist.Citadel ist das neueste Projekt der beiden Regisseure Joe und Anthony Russo (unter anderem Avengers: Endgame). Los geht es am 28. April 2023 bei Prime Video . Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt, außerdem befinden sich weitere Spin-offs im selben Serienuniversum schon in der Vorbereitung.