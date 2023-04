Falt-Laptop mal anders: Mehr Flexibilität durch umlegbare Handauflage

Der taiwanische Vertragsfertiger Compal hat einen Prototyp für "faltbare Notebooks" entwickelt, bei dem die Handballenauflage bei Bedarf weggeklappt werden kann. Laptops sollen so flexibler auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden können.

Der von Compal nur als "Mobile Office" bezeichnete Laptop wurde laut Liliputing jüngst auf der Website der IF Design Awards gelistet, weil das Produkt eine entsprechende Auszeichnung erhielt. Das Konzept scheint nur auf den ersten Blick etwas fragwürdig, könnte aber durchaus nützlich sein, weil sich mehr Flexibilität bei der Verwendung ergibt.Geht es nach Compal, wird das Gerät unterhalb der Tastatur über Scharniere verfügen, die dafür sorgen, dass die Handballenauflage auf Wunsch unter das Keyboard geklappt werden kann. Legt man das Keyboard nach unten um, erhält man unter anderem Zugang zu einigen weiteren Ports, um externe Peripheriegeräte anschließen zu können.Compal zufolge soll das Wegklappen der Handballenauflage unter anderem Vorteile bei der Verwendung des Notebooks als Desktop-Ersatz mit sich bringen, da so mehr Platz für externe Tastatur und Maus bleibt. Auch im Auto oder bei der Verwendung im Stehen könnte das Gerät so besser gehändelt werden, heißt es. Überdies soll das Design auch noch einen weiteren Vorteil bieten.So verspricht der Hersteller, dass man mit diesem Ansatz die Kühlung des Geräts um bis zu 25 Prozent verbessern könne. Inwiefern sich die Integration der Scharniere in den Basisteil des Notebooks auf die Stabilität auswirkt, muss sich erst noch zeigen. Ohnehin ist fraglich, ob Compal das bisher nur als Design-Konzept existierende Gerät bis zur kommerziellen Verfügbarkeit entwickelt.Das Unternehmen ist Auftragsfertiger für diverse Markenanbieter und vertreibt bestimmte Modelle auch an kleinere Abnehmer, die die Produkte unter ihrem Markennamen verkaufen.