Microsoft führt neue Benennung von Bedrohungsakteuren ein

Microsoft hat mit der Einführung einer neuen Taxonomie die Klassifizierung und Benennung von Cyber-Bedrohungsakteuren begonnen. Künftig darf man sich nicht über Oberbegriffe aus dem Wetter-Bereich wundern, wenn es zum Beispiel um staatliche Hacker geht.

Zum Beispiel: China: Taifun / Typhoon

Iran: Sandsturm / Sandstorm

Libanon: Regen / Rain

Nordkorea: Schneeregen / Sleet

Russland: Schneesturm / Blizzard

Südkorea: Hagel / Hail

Türkei: Staub / Dust

Vietnam: Wirbelsturm / Cyclone

Neues System soll vereinfachen

Das hat Microsoft jetzt angekündigt (via Deskmodder ). Mit der neuen Benennung will der Konzern die Einprägsamkeit verbessern, um Sicherheitsexperten und Kunden dabei zu helfen, "die ständig wachsende Komplexität und den Umfang der Cyber-Bedrohungen, mit denen sie konfrontiert sind, zu verstehen und zu priorisieren", heißt es in der Ankündigung Nach der neuen Taxonomie werden die Gruppen von Bedrohungsakteuren nach Wetterereignissen benannt. Ein Wetterereignis oder ein "Familienname" steht entweder für die Zugehörigkeit zu einem nationalen Akteur oder für eine Motivation.So weist beispielsweise "Typhoon" auf einen Ursprung oder eine Zuschreibung an China hin, während "Tempest" auf finanziell motivierte Akteure hinweist. Die nachstehende Tabelle zeigt die Akteurskategorien, -typen und Familiennamen nach der neuen Namenskonvention:Bedrohungsakteure innerhalb der gleichen Wetterfamilie erhalten ein Adjektiv, um Gruppen mit unterschiedlichen Taktiken, Techniken, Verfahren (TTPs), Infrastrukturen, Zielen oder anderen identifizierten Mustern zu unterscheiden.Für neu entdeckte, unbekannte oder neu entstehende Gruppen von Bedrohungsaktivitäten verwendet Microsoft die vorläufige Bezeichnung "Sturm" und eine vierstellige Zahl. Die neue Taxonomie und das dazugehörige Symbolsystem erleichtern es, Microsofts Bedrohungsakteure zu identifizieren und sich an sie zu erinnern. Sie ersetzt den bisherigen Ansatz zur Benennung, bei dem Elemente, Bäume, Vulkane und DEVs verwendet wurden.