VR-Brille + Gratis-Spiele: Meta Quest 2 bei Media Markt für 399 Euro

Media Markt bietet die beliebte VR-Brille Meta Quest 2 erneut zum Tiefpreis an. Das Virtual-Reality-Headset mit 128 GB kostet im Online-Shop aktuell nur noch 399 Euro. Ein gutes Angebot für alle, die gerade erst in die virtuelle Welt einsteigen und vorerst ein kleines Budget einplanen.

Im Preisvergleich zeigt sich Media Markt unter den günstigsten Händlern für die Meta Quest 2 mit 128 GB Speicher . Die Lieferung ist versandkostenfrei und eine Abholung in den Filialen möglich.Beim Kauf erhaltet ihr zwei VR-Spiele kostenlos!Die Meta Quest 2 , ehemals als Oculus Quest 2 bekannt, ist eine Virtual-Reality-Brille, die von Meta Platforms (ehemals Facebook) entwickelt wurde. Als autarkes VR-System ist die Quest 2 sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich und bietet eine gute Mischung aus Grafik, Benutzererfahrung und Preis. Mit einem Snapdragon XR2-Chipsatz, 1832 x 1920 Pixeln pro Auge und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz ist sie in der Lage, anspruchsvolle VR-Spiele und -Anwendungen zu unterstützen. Die Quest 2 zeichnet sich durch ihr ergonomisches Design, ihr leichtes Gewicht und ihr verstellbares Gurtsystem aus, was sie ideal für lange VR-Sessions macht.Die Meta Quest 2 bietet Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von VR-Inhalten, darunter Spiele, Bildungsprogramme und soziale Erfahrungen. Die Brille ist zudem abwärtskompatibel, sodass Benutzer auf ältere Anwendungen und Spiele zugreifen können. Durch die Integration in das Meta-Ökosystem profitieren Benutzer von regelmäßigen Updates und neuen Funktionen, die das VR-Erlebnis ständig verbessern. Mit der Möglichkeit, die Quest 2 auch mit einem PC zu verbinden, wird sie zu einer vielseitigen Lösung für VR-Enthusiasten und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.