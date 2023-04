Vodafone Kabel: Weitere Termine für Senderumstellung stehen fest

Vodafone startet in die zweite Phase seiner bundesweiten Vereinheitlichung von TV-Frequenzen. Bis zu 350 TV- und Hörfunksender sind von der Kanalumbelegung betroffen. Kunden mit einem TV-Anschluss im Kabelnetz müssen sich auf einen weiteren Sendersuchlauf einstellen.

5. April - Landkreis Emsland (Emsbüren, Haren, Meppen, Geeste, Haselünne, Lingen, Oberlangen und Freren - bereits erfolgt)

- Landkreis Emsland (Emsbüren, Haren, Meppen, Geeste, Haselünne, Lingen, Oberlangen und Freren - bereits erfolgt) 5. April - Landkreis Leer (Ostrhauderfehn und auf Borkum - bereits erfolgt)

- Landkreis Leer (Ostrhauderfehn und auf Borkum - bereits erfolgt) 6. April - Hameln

- Hameln 12. April - Kaiserslautern (weiterer Termine: 15.06.)

- Kaiserslautern (weiterer Termine: 15.06.) 19. April - Worms

- Worms 3. Mai - Bonn

- Bonn 3. Mai - Würzburg

- Würzburg 4. Mai - Rostock

- Rostock 10. Mai - Walsrode

- Walsrode 7. Juni - Koblenz

- Koblenz 20. Juni - Halle (Saale)

Vodafone-Kabelnetz: Funktionen und Schritt-für-Schritt Anleitung

Digitale (Radio)sender und HighSplit

Automatische Umstellung meist nachts

Zusammenfassung Vodafone startet 2. Phase der bundesweiten Vereinheitlichung von TV-Frequenzen: 350 Sender betroffen.

Rund 13 Mio. Haushalte, Ziel: Harmonisierung bis Mitte 2023.

Digitalisierung aller Radiosender, Pilotprojekt "HighSplit" für stabileres Kabel-Internet.

Vodafone informiert Kunden vorab schriftlich oder online.

Neue Frequenzen über Nacht, bei älteren Receivern manueller Sendersuchlauf.

Favoritenlisten werden möglicherweise zurückgesetzt.

Bereits im letzten Jahr konnte Vodafone die Umstellung der TV-Frequenzen bei rund sieben von insgesamt 13 Millionen Haushalten durchführen. Nun kündigt das Unternehmen die zweite Runde an. Ziel war es einst, die sogenannte "Harmonisierung" bis Mitte 2023 abzuschließen. Aktuell dürfte man diesem Zeitplan leicht hinterherhinken.Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sowie im weiteren Verbreitungsgebiet des übernommenen Kabelnetzbetreibers Unitymedia sollen abseits von vereinzelten Umstellungen erst am Ende der Wartungsarbeiten in den anderen Bundesländern an der Reihe sein. Aktuell kommuniziert Vodafone die folgenden Termine.Parallel zur Änderung der TV-Frequenzen und einer damit verbundenen Kanalumbelegung werden in vielen Bundesländer sämtliche Radiosender digital aufgeschaltet. Gleichzeitig startet Vodafone das Pilotprojekt "HighSplit", um den für den Datenverkehr reservierten Frequenzbereich im Kabelnetz dynamischer zu nutzen als bisher. Ziel der Harmonisierung ist bekanntlich die allgemeine Entlastung in vielen Netzbereichen, um für ein stabileres Kabel-Internet zu sorgen.Von der Umstellung betroffene Kunden werden von Vodafone meist schriftlich vorab informiert oder können die entsprechenden Termine online prüfen . Empfangsgeräte (z.B. Kabel-Receiver) erhalten die neuen Frequenzen über Nacht. Hardware von Vodafone, Sky oder moderne Fernseher sollten die Kanalumbelegung automatisch umsetzen. Bei älteren Receivern ist möglicherweise ein manueller Sendersuchlauf notwendig. Ebenso könnten einstige Favoritenlisten zurückgesetzt werden.