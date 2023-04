Günstige Fernseher: LG OLED B2 55" bei Media Markt stark reduziert

Einmal mehr senkt Media Markt den Preis des beliebten LG OLED 55 B2 9LA auf nur noch 999 Euro. Damit erreicht man den aktuellen Tiefpreis für den 55 Zoll großen OLED-Fernseher, der in diesem Jahr bisher noch nicht unterschritten wurde. Ein solides Angebot zu Ostern.

Während sich langsam aber sicher das 2023er-Lineup der LG OLED-TVs in den Online-Shops breit macht, werden die weiterhin zeitgemäßen 4K-Fernsehers aus dem Vorjahr teilweise stark reduziert angeboten. So etwa der günstige LG OLED 55 B2 9LA (55 Zoll) für 999 Euro Der LG OLED55B29LA ist ein 55-Zoll-OLED-Fernseher aus der B-Serie von LG, der eine hervorragende Bildqualität und innovative Technologien bietet. Mit seiner 4K-Auflösung und der Unterstützung von HDR10, HLG und Dolby Vision sorgt der Fernseher für lebendige Farben, tiefe Schwarztöne und eine beeindruckende Detailgenauigkeit. Das Gerät ist außerdem mit LG's α9 Gen4 AI-Prozessor ausgestattet, der Bild- und Tonoptimierung in Echtzeit ermöglicht und so ein immersives Seherlebnis garantiert.Zusätzlich verfügt der OLED55B29LA über HDMI 2.1-Anschlüsse, die eine variable Bildwiederholfrequenz (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) unterstützen, was ihn ideal für Gaming und anspruchsvolle Heimkinosysteme macht. Stichwort 120 Hz, Microsoft Xbox Series X und Sony PlayStation 5 (PS5).Neben der beeindruckenden Bildqualität überzeugt der LG OLED 55 B2 9LA auch durch sein benutzerfreundliches webOS 6.0 Betriebssystem, das einen schnellen Zugriff auf Streaming-Dienste und Apps ermöglicht. Darüber hinaus ist der Fernseher mit der ThinQ AI-Technologie ausgestattet, die Sprachsteuerung über integrierte Google Assistant und Amazon Alexa unterstützt und somit eine nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme ermöglicht.Die mitgelieferte Magic Remote Fernbedienung erleichtert die Navigation durch das Menü und macht die Bedienung komfortabel. Insgesamt ist der LG OLED55B29LA eine ausgezeichnete Wahl für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen OLED-Fernseher mit beeindruckenden Leistungsmerkmalen und benutzerfreundlicher Bedienung sind.