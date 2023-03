FritzOS 7.51: Neues Labor-Update für drei weitere FritzBox-Modelle

AVM versorgt drei weitere DSL-, 5G- und Allround-Router mit der Testversion des neuen FritzOS 7.51. Vom Labor-Update profitieren die FritzBox 7530 AX , 6850 5G und 4060. Neben Neuerungen am integrierten NAS wird das Mobilfunk-Modell softwareseitig runderneuert.

FritzBox 7530 AX & 4060: Neue Funktionen im FRITZ!OS 7.51-104316/-104315

für einen FRITZ!Box-Benutzer können nur neun NAS-Berechtigungen (Verzeichnisse) angelegt werden - Fehlercode 203

Stabilität verbessert

MyFRITZ!-Freigaben (Gerätefreigaben) konnten unter Umständen nur über IPv4 aufgelöst werden [FritzBox 4060]

Bei deaktivierter Einstellungsübernahme übernimmt der Repeater dennoch ein "WLAN AUS" der WLAN-Zeitschaltung (LAN-Brücken mode) [FritzBox 4060]

Verbesserung - Stabilität und Interoperabilität verbessert

FritzBox 6850 5G: Neue Funktionen im FRITZ!OS 7.51-104173

NEU - Unterstützung für die Verwendung von bis zu 10 Einzelrufnummern (MSNs) im Telefontarif "Telekom CompanyFlex"

Mobilfunkübersicht mit neuem Design und mehr Detailinformationen zur Mobilfunkverbindung (5G-Informationen /Übersicht)

Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung

Option zur Einstellung der bevorzugten Mobilfunkart beim initialen Verbindungsaufbau

Automatische Ersteinrichtung von "Vodafone Zuhause" mit Super-PIN

Anbieterprofil "Eplus" entfernt

Keine Fehlermeldung und Dauerscan trotz AttachReject / missing APN

Kein Reconnect-Versuch nach ESM_FAILURE aufgrund von Netzstörung

PIN-Schutz nicht deaktivierbar / Zähler bei falscher PIN greift nicht

Empfangsstatistiken zu Mobilfunk wurden nicht angezeigt

Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-104173 (innerhalb FRITZ! Labor)

Optimierter Wechsel von öffentlichen DNS-Servern auf Provider-seitige DNS-Server

Formulierungen bei der Einrichtung von Wireguard-VPN-Verbindungen präzisiert

NTP-Interoperabilität durch bessere Abschätzung der Abweichung der Hardware-Uhr verbessert

Optimierung der Bandbreitenreservierung im Heimnetz durch Anpassung an die übermittelte Downstream-Rate

Änderung Die Einstellung, den gesamten IPv4-Datenverkehr der FRITZ!Box über die WireGuard-VPN-Verbindung zu (!) einem Einzelgerät zu senden, wird nicht mehr unterstützt

GL.iNet Router hinter FRITZ!Box baute nach Zwangstrennung den WireGuard VPN-Tunnel nicht auf

Detailansicht von bestimmten WireGuard-VPN-Verbindungen war nicht möglich

Unter Umständen erfolgte ein Wechsel auf öffentliche DNS-Server, obwohl der aktuelle DNS-Server erreichbar war

Eine IPv6-Präfixfreigabe eines vorherigen "veralteten" Präfix für einen nachgelagerten Router wurde unter Umständen nicht gelöscht

Einige IPv6-Einstellungen konnten ohne Bestätigung des zweiten Faktors geändert werden

In der Kindersicherung traten Probleme in Funktion und/oder Anzeige bei bestimmten Einsatzszenarien auf

Interoperabilität von IPSec-VPN-Verbindungen zu LANCOM-Gegenstellen u. a. bei Nutzung von VNC und RDP - bei eingeschalteter Paketbeschleunigung - nicht gegeben

Repeater nutzten für die initiale Zeitermittlung zum Teil externe NTP-Server, obwohl die vorgeschaltete FRITZ!Box einen NTP-Server anbot

Unter Umständen waren IPSec-VPN-Verbindungen über IPv4 fehlerhaft, wenn IPv6 aktiviert war

IPSec-VPN-Verbindungen funktionierten sporadisch nicht mehr

Stabilität und Interoperabilität verbessert

Es traten Probleme bei der Übernahme von Einstellungen zur WLAN-Zeitschaltung auf

Auf der Seite "WLAN / Funkkanal" wurde bei Radar-Erkennung (ZeroWait DFS) in der Grafik "Funkkanal" ein "Bitte warten" angezeigt, obwohl der 5-GHz-Kanal bereits wieder verfügbar war

Meldung "Fehlercode 1" bei Erstellung von WLAN-Netzwerkschlüsseln, die mit $$$$ beginnen

Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche bei Einsatz bestimmter Powerline-Adapter zusammen mit einem Netzwerkswitch

Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche nach Wechsel der Verbindung eines Repeaters

Geräte mit einem Punkt im Namen konnten nicht mehr umbenannt werden

Mögliche fehlende Darstellung von IP-Adressen konnte Folgefehler verursachen

Die Anzeige zur Update-Suche bei Geräten im Mesh war in bestimmten Fällen unpassend

Details auf den Seiten "FRITZ!Box-Benutzer"

Linkaushandlung an LAN-Ports konnte sporadisch scheitern

Push Service "Änderungsnotiz" sendete zu oft Informationen zu vermeintlich neuen Portfreigaben

Funktionsdiagnose bewertete die Verbindungsqualität von WLAN-Repeatern trotz guter Verbindung teilweise als schlecht

Ereignisse von Repeatern wurden teilweise doppelt im Ereignisprotokoll geführt

Im Ereignisprotokoll gab es zu viele Ereignisse zu geänderten Einstellungen

Während das Berliner IT-Unternehmen aktuell damit beginnt, das finale FritzOS 7.50 für das Flaggschiff FritzBox 7590 AX auszurollen , geht es auch im Labor voran. Unter anderem nähert sich die FritzBox 7530 AX ( DSL ) der Auslieferung von FritzOS 7.51, was am letzten Feinschliff zu erkennen ist. Im Changelog werden lediglich Verbesserungen der System- und WLAN-Stabilität nebst einem behobenen Fehler bei NAS-Berechtigungen ausgeschrieben.Gleiches gilt für die FritzBox 4060, die ohne integriertes Modem als klassischer Router an DSL-, Kabel- und Glasfaser-Anschlüssen genutzt werden kann. Für sie wurden gleichzeitig anhaltende Probleme bei MyFritz-Freigaben und in Verbindung mit Fritz-Repeatern ausgemerzt. Als dritter Router im Bunde schließt sich die FritzBox 6850 5G mit einem FritzOS 7.51 Labor-Update an, das vergleichsweise umfangreich ausfällt - zu sehen in den unten aufgeführten Patch Notes.Interessierte Nutzer können sich jederzeit dem Fritz-Labor anschließen und die passende Firmware über die AVM-Webseite herunterladen. Sollte sich die vorhandene FritzBox bereits im Labor-Programm befinden, ist zudem ein Update über das bekannte Browser-Interface möglich. In allen Fällen empfehlen wir aufgrund des Beta-Status, vor dem Download und der Installation des FritzOS 7.51-Labors ein Backup der Einstellungen durchzuführen.