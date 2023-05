Neue FritzOS-Beta-Firmware: Große Update-Runde für FritzBoxen

Der Internet-Spezialist AVM hat vor dem Wochenende noch einmal einen Rundumschlag im Beta-Programm für das nächste große FritzOS-Funktions-Upgrade freigegeben. Es warten Updates für eine Vielzahl an FritzBoxen

Verbesserungen im FritzOS 7.51-105301 Beim Abbrechen des Löschvorgangs eines Kindersicherungprofils wurde es trotzdem gelöscht

Fehlerbehandlung für die Bearbeitung von Benutzern mit VPN-Rechten in bestimmten Szenarien

Detailkorrekturen im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box

Stabilität verbessert

Übersetzung komplettiert

AVM arbeitet derzeit parallel an den Versionen 7.39, 7.41 und 7.51. Dabei deutet sich für einige FritzBox-Modelle bereits der kurz bevorstehende Release an alle Nutzer an. Informationen, ob bei den aktuellen Updates bereits ein Release-Kandidat dabei ist, hat das Unternehmen aber nicht veröffentlicht.Das neue Update im Rahmen der experimentellen Laborversionen steht nun für die FritzBox-Modelle 7510, 7520, 6690, 6591, 6660, 6590, 6490 Cable, 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530, sowie 7490 zur Verfügung. Die neue FritzOS-Firmware bietet eine ganze Reihe an Änderungen und Verbesserungen. Wir haben die Veröffentlichungsnotizen für das neue Beta-Update exemplarisch von der FritzBox 7590AX am Ende des Beitrags mit angefügt.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Nutzer der genannten Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung . Details zu den jeweiligen Betas gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.