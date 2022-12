AMD-Technikchef: Mooresches Gesetz gilt auch die nächsten Jahre noch

Über die weitere Gültigkeit des Mooreschen Gesetzes wird immer wieder angeregt diskutiert. Bei AMD ist man derzeit überzeugt davon, dass es angesichts neuer Transistor-Technologien auch über die kommenden Jahre hinweg Bestand haben wird.

Es wird teurer

AMDs Technik-Chef Mark Papermaster geht davon aus, dass die berühmte Regel für die Prozessor-Entwicklung zumindest über die kommenden sechs bis acht Jahre hinweg Bestand haben wird. Das Mooresche Gesetz besagt, dass sich die Zahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle 18 Monate verdoppelt und die Leistung entsprechend immer weiter nach oben geht.Angesichts dessen, dass die Strukturen, aus denen sich die Halbleiter-Designs zusammensetzen, inzwischen jeweils nur noch wenige Atome stark sind, gehen viele davon aus, dass das ursprünglich vom Intel-Mitgründer Gordon Moore definierte Gesetz an seine natürlichen Grenzen stößt. Allerdings schaffen es die Chiphersteller bisher, die Packungsdichte nicht nur durch eine immer weitergehende Verkleinerung, sondern auch durch andere Weiterentwicklungen in den Chiparchitekturen zu steigern."Innovation findet immer einen Weg, Barrieren zu umgehen", sagte Papermaster in einem Interview mit dem Wells Fargo-Analysten Aaron Rakers auf dem TMT Summit. "Ich sehe eine aufregende neue Transistortechnologie für die nächsten - soweit man diese Dinge wirklich planen kann - etwa sechs bis acht Jahre, und es ist mir sehr, sehr klar, welche Fortschritte wir machen werden, um die Transistortechnologie weiter zu verbessern. Aber sie sind teurer", führte er aus.In der Vergangenheit konnten Chiphersteller wie AMD und Intel die Transistordichte alle 18 bis 24 Monate verdoppeln und dabei innerhalb des gleichen Kostenrahmens bleiben. Aber das ist nicht mehr der Fall, so Papermaster. "Wir werden also Innovationen in der Transistortechnologie haben. Wir werden eine höhere Dichte erreichen. Wir werden weniger Strom verbrauchen, aber es wird auch mehr kosten. Die Art und Weise, wie man Lösungen zusammenstellt, muss sich also ändern."