Mehr exklusiv & gratis: Prime Gaming und Riot bauen Partnerschaft aus

Riot Games bietet mit League of Legends, Valorant und Co. sehr beliebte Titel, auf Amazons Prime Gaming-Plattform sind dafür immer wieder kostenlose In-Game-Inhalte geboten. Jetzt haben die beiden Unternehmen angekündigt, dass man die Partnerschaft für 2023 weiter ausbaut.

Kostenlose In-Game-Inhalte für League of Legends, Valorant und Co.

League of Legends - Ab März enthält die Prime Gaming-Kapsel einen permanenten geheimnisvollen Skin (garantiert episch oder besser), einen permanenten Champion, 350 RP, vier Championsplitter, einen ERF-Boost für 30 Tage, einen geheimnisvollen Augenskin, zwei Splitter für Ewige der 1. Auflage und 200 orange Essenzen.

Teamfight Tactics - Ab April ein Jahr lang jeden Monat Inhalte, wie Sticker, Symbole, kleine Legenden und Sternensplitter-Pakete.

League of Legends: Wild Rift - Ab März ein Jahr lang jeden Monat Inhalte wie zufällige Kugeln, Sticker, Rückrufanimationen, Skins und Skin-Posen.

Valorant - Ab März ein Jahr lang jeden Monat zeitlich begrenzte exklusive Inhalte wie Banner, Talismane und Graffitis.

Legends of Runeterra - Ab März jeden Monat Inhalte wie prismatische Truhen der Stufe 3, epische und seltene Karten sichern.

Das Prinzip von Prime Gaming ist einfach: Mit kostenlosen Zusatzinhalten zu einer ganzen Reihe von Titeln will man einen weiteren Anreiz für das Prime-Abo schaffen. Schon bisher gab es auch für große Spiele von Riot Games immer wieder solche Aktionen. In Zukunft darf man erwarten, dass Angebote dieser Art noch zunehmen werden. Riot und Prime Gaming haben neue Pläne für "exklusive Spielinhalte" für die Titel League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, League of Legends: Wild Rift und Teamfight Tactics.Auf den ersten Blick schnüren die beiden Partner recht ähnliche Pakete wie im letzten Jahr, an einigen Stellen wird aber deutlich mehr geboten. Die vielleicht auffälligste Anpassung ist für League of Legends-Spieler interessant: LoL-Kapseln werden "Riot-Points - die Premiumwährung des Spiels - und gleich vier Champion-Splitter beinhalten. Für den Titel Teamfight Tactics werden in diesem Jahr sogar das erste Mal bei Prime Zusatzinhalte geboten.Auch in anderer Hinsicht rücken die beiden Partner noch einmal deutlich näher zusammen. Prime Gaming wird 2023 globaler Sponsor für League of Legends Esports, die Valorant Champions Tour (VCT) und alle Teamfight Tactics Esports Wettbewerbe. Bei diversen anderen Ligen und großen Wettkämpfen wird man als Sponsor auftreten - unter anderem beim League of Legends Mid-Season Invitational (MSI) und der League of Legends World Championship (Worlds).Hier wird es dann auch wieder eine direkte Verknüpfung mit Vorteilen für Amazon Prime Gaming-Nutzer geben. Zu den großen Events sind dabei Inhalte wie "exklusive Esports-Emotes" zu erwarten. Ferner versucht man sich auch daran, Nutzer mit Highlight-Clips und anderem Zusatzcontent der Events auf die Plattform zu locken.