Riot Games: Hackerangriff verzögert die Auslieferung von Patches

Das Entwicklerstudio hinter League of Legends und Valorant wurde von Hackern ins Visier genommen. Bei einer Social-Engineering-Attacke wurden Systeme des Publishers kompromittiert. Das wirkt sich auch auf den geplanten Release von Patches für mehrere Spiele aus.

Inhalte auf weitere Updates ausgelagert

Das US-amerikanische Unternehmen hat auf Twitter bekannt gegeben, dass auf Systeme der Entwicklungsumgebung zugegriffen wurde. Da der Sicherheitsvorfall aktuell noch untersucht wird, wurden keine Einzelheiten zu dem Angriff veröffentlicht. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass Daten von Spielen oder persönliche Details entwendet wurden. So dürften die Passwörter der meisten LoL- sowie Valorant-Spieler weiterhin sicher sein.Dennoch ist bereits klar, dass der Hackerangriff Folgen haben wird. Der Zeitplan des Entwicklerstudios verzögert sich, sodass geplante Patches verschoben werden müssen. Das ursprünglich für den 26. Januar geplante League of Legends-Update 13.2 soll neue Skins mit sich bringen und erst später erscheinen. Ein Teil der vorgesehenen Inhalte könnte auf den kommenden Patch 13.3 ausgelagert werden. Welche weiteren Titel betroffen sein werden, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.Riot Games möchte der Community zusätzliche Details zu dem Cyberangriff mitteilen, nachdem der Vorfall untersucht wurde. Bei Social-Engineering-Attacken handelt es sich um Angriffe, die auf den Risikofaktor Mensch setzen. Trotz technischer Sicherheitsvorkehrungen ist es durch die gezielte Manipulation von Mitarbeitern in vielen Fällen möglich, sensible Daten oder Zugänge zu den Servern eines Unternehmens zu erhalten. Wie die Hacker in diesem Rahmen genau vorgegangen sind, ist ebenfalls noch unklar.