The Night Agent: Offizieller Trailer zur neuen Agentenserie von Netflix

Bei Netflix startet in wenigen Tagen die neue Thrillerserie The Night Agent, in der ein geheimnisvoller Telefonanruf das Leben eines FBI-Agenten nachhaltig verändert. Der offizielle Trailer zeigt, was hier auf uns Zuschauer zukommt.The Night Agent basiert auf einem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Im Mittelpunkt steht der FBI-Agent Peter Sutherland (gespielt von Gabriel Basso), der mit dem Telefondienst im Keller des Weißen Hauses beauftragt wird. Dort soll er Anrufe von amerikanischen Spionen entgegennehmen, die sich in Schwierigkeiten befinden. Eine scheinbar leichte Aufgabe, denn bisher hat das Telefon der Notfall-Hotline noch nie geklingelt.Natürlich ändert sich dies bereits kurz nach Dienstantritt, als Peter einen Anruf von der Zivilistin Rose Larkin (Luciane Buchanan) erhält und in eine Verschwörung hineingezogen wird, die bis ins Weiße Haus führt. Verfilmt wurde The Night Agent vom Produzenten Shawn Ryan (S.W.A.T, The Shield - Gesetz der Gewalt), los geht es am 23. März 2023 mit zehn Folgen auf Netflix.