Media Markt: Nintendo Switch + Mario-Spiel jetzt für nur 288 Euro

Mit Mario-typischen Joy-Cons bietet Media Markt jetzt das Bundle aus Nintendo Switch und dem Adventure Super Mario Odyssey zum Sparpreis von nur noch 288 Euro an. Somit kombiniert man eine der beliebtesten Konsolen mit einem der meistverkauften Spiele - ein toller Deal.

Nintendo Switch + Super Mario Odyssey Jetzt für 288 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zum Switch-Bundle mit Super Mario Odyssey

Nintendo Switch + Super Mario Odyssey Jetzt für 288 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt gehört zu den günstigsten Online-Shops, die das Nintendo Switch-Bundle zusammen mit Super Mario Odyssey anbieten. Das Paket eignet sich für alle, die mit der beliebten Konsole liebäugeln und direkt mit einem der besten Spiele durchstarten wollen. Tipp: Legt euch auch die passende MicroSD-Karte in den Warenkorb für mehr Speicherplatz.Das Nintendo Switch Bundle mit Super Mario Odyssey bietet Spielern eine hervorragende Kombination aus moderner Technik und einer Menge Spielspaß. Die Nintendo Switch ist eine bliebte Hybrid-Konsole, die sowohl als Handheld-System für unterwegs als auch als stationäre Konsole für das heimische Wohnzimmer genutzt werden kann. Sie verfügt über abnehmbare Joy-Con-Controller, die eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten bieten und sogar einzeln für Multiplayer-Spiele eingesetzt werden können. Mit ihrem 6,2-Zoll-Touchscreen, einer Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden und einer stetig wachsenden Bibliothek an Spielen, ist die Nintendo Switch für jeden Gamer eine lohnenswerte Investition.Super Mario Odyssey, das im Bundle enthaltene Spiel, ist ein gefeiertes 3D-Action-Adventure und zählt zu den besten Spielen des berühmten Klempners. Die Spieler begeben sich auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus, um Prinzessin Peach aus den Fängen von Bowser zu retten. In diesem Spiel kommt der neue Begleiter Cappy zum Einsatz, der die Fähigkeit besitzt, Gegner und Objekte zu kontrollieren. Diese innovative Mechanik eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Interaktion und bietet zahlreiche kreative Lösungsansätze für Rätsel und Herausforderungen. Die Grafik, der einzigartige Charme und der mitreißende Soundtrack machen Super Mario Odyssey zu einem unverzichtbaren Titel für jeden Nintendo Switch-Besitzer.