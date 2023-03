WireGuard-Unterstützung für FritzBox 6490 Cable ausgeschlossen

Der Routerhersteller AVM arbeitet seit geraumer Zeit an dem nächsten großen Funktionsupdate für Router und Zusatzgeräte. Einige FritzBoxen haben das FritzOS 7.50 bereits erhalten. Nun äußert sich das Unternehmen zu "fehlenden" Funktionen auf älteren Routern.

Konkret geht es dabei um die FritzBox 6490 Cable. Bei Twitter hat das Unternehmen jetzt auf Nachfrage bestätigt, dass der beliebte Kabelrouter zwar das Funktionsupdate bekommen wird, das aber nicht mit allen neu angekündigten Features.Bei der FritzBox 6490 Cable muss man demnach auf die Unterstützung von WireGuard verzichten: "Bitte hab Verständnis, dass wir uns zu technischen Details nicht äußern. Wenn es umsetzbar gewesen wäre, hätten wir WireGuard gerne für die 6490 ermöglicht", schreibt AVM nun.Das Modell hat allerdings nun auch schon zehn Jahre auf dem Buckel - umso erfreulicher eigentlich, dass AVM dennoch das Update auf FritzOS 7.50 anbieten will. Derzeit ist der Kabelrouter im experimentellen Labor-Programm im Testlauf für die neuen Funktionen.Die Unterstützung von WireGuard hätte unter anderem den Vorteil der schnellen Einrichtung von VPN per QR-Code gehabt. In der Ankündigung für andere Fritz-Modelle schreibt AVM: "Greifen Sie schnell und komfortabel auf Ihr Heimnetz zu, wenn Sie unterwegs sind - WireGuard eignet sich auch für Homeoffice-Verbindungen. Das bestehende VPN-Verfahren IPSec unterstützt jetzt sowohl IPv4- als auch IPv6-Verbindungen und ist für die Verwendung mit neuesten Android- und iOS-Versionen vorbereitet."Einmal abgesehen von WireGuard gibt es dann auch für Nutzer der FritzBox 6490 Cable viel Neues zu entdecken. Dazu gehört eine neue Anruferansage, mit der das FritzFon sprechen lernt und Anrufe ankündigt. Zudem gibt es mehr Performance für die FritzBox, wenn man sie als Mesh-Repeater einsetzen möchte.AVM hat die Bedienoberfläche überarbeitet und auf verbesserten Bedienkomfort getrimmt. Für Nutzer von Smart-Home-Geräten starten außerdem neue Routinen mit automatisierten Interaktionen und Szenarien, um schnell für jeden Anlass die passende Stimmung zu erzeugen.