FritzBox: AVM beginnt mit dem Release des neuen Energiesparmodus

Energiesparmodi haben bei vielen Herstellern aktuell große Priorität - Microsoft hat entsprechende Funktionen jüngst beispielsweise in den Update-Mechanismus integriert. Schon bisher bieten Fritzboxen ebenfalls solche Einstellungsmöglichkeiten, die sind aber im Interface an verschiedenen Stellen zu finden und bisher wenig einheitlich. Genau hier verspricht der neue Energiesparmodus, der jetzt per Labor-Update bei ersten Nutzern landet, eine deutliche Besserung.AVM selbst schreibt zu dem neuen Modus, dass damit "WLAN, LAN und USB besonders stromsparend betrieben" werden können. Der Hersteller kombiniert die bisherigen Möglichkeiten mit neuen Funktionen zu einer Einstellung, mit der man alle nötigen Energiesparmaßnahmen mit einem Klick erledigen kann. Der neue Modus wird ausdrücklich nur "auf Wunsch des Nutzers" aktiviert.Der Energiesparmodus und viele weitere Funktionen landen mit FritzOS Labor-Version 7.51 auf ersten Geräten - aktuelle und ehemalige Top-Modelle. Es ist damit zu rechnen, dass vor allem der Energiesparmodus bald auch auf anderen Modellen Einzug hält. Im Anschluss alle aktuell unterstützen Fritzboxen und die entsprechenden Labor-Versionen, die ab heute, dem 24.03, zur Verfügung stehen.Wie immer der Hinweis: Bei Labor-Software handelt es sich ausdrücklich um Testversionen, für dessen Nutzung AVM keine Haftung übernimmt. Wer die neuen Funktionen testen will, muss also mit Problemen rechnen, unter System > Update > FritzOS-Version ist aber jederzeit der Rückweg auf die aktuelle offizielle Version offen.