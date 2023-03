AVM testet FritzOS 7.51: Neue Update-Runde für weitere FritzBoxen

Der Routerhersteller AVM hat neue Labor-Updates für das FritzOS-Funktions-Update 7.51 veröffentlicht. Dabei sind Aktualisierungen für die FritzBox 7530 AX , für die FritzBox 4040 und für die FritzBox 4060. Das Update bringt eine Reihe an Verbesserungen.

FritzBox 7530AX Verbesserung: Stabilität und Interoperabilität verbessert

Damit machen nun auch diese drei FritzBox-Modelle einen weiteren Schritt auf die finale Veröffentlichung des Funktions-Updates zu. Folgende Labor-Updates stehen bereit: 7530 AX bekommt die Nummer 7.51-103860, die FritzBox 4060 erhält 7.51-103859, sowie Version 7.51-103858 für die 4040.Es geht jetzt laut den Release-Notes nur noch um den Feinschliff. AVM behebt demnach kleinere Probleme und verbessert die allgemeine Stabilität der Firmware. Details werden nicht genannt. Damit sieht es so aus, dass die Freigabe für alle Nutzer mit einer der drei FritzBoxen nun in Kürze erfolgen kann. Die Update-Inhalte haben wir exemplarisch von der FritzBox 7530 AX am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Weitere Informationen zu dem Labor-Programm erfährt man wie immer bei AVM Mit der FritzBox 7590 hat AVM das erste Gerät bereits vor einigen Wochen mit dem neuen Funktions-Update bestückt und danach schon weitere FritzBoxen aktualisiert. Es bleibt aber weiterhin eine Überraschung, welche FritzBox und welcher Repeater als Nächstes das FritzOS 7.50 erhalten werden. Das Unternehmen macht dazu keinerlei Angaben. Derzeit befinden sich aber noch 14 Router und drei Repeater im Labor-Programm und damit vor der Freigabe.Testen kann wie immer jeder, der Interesse hat, und die Geräte entweder selbst gekauft hat oder Editionen von 1&1 nutzt. Bei Routern, die bei anderen Providern angemietet wurden, kann das Update manuell meist nicht ausgeführt werden. Laut AVM werden nur nicht Provider-gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle auf einer Übersichtseite, dort findet man auch Tipps für die Erstinstallation.