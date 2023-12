Kodi 21 "Omega": Die zweite Beta ist jetzt als Update erhältlich

Kodi 21 , Codename "Omega", ist das nächste große Versions-Update der beliebten, alternativen Multimedia-Heimkino-Software. Interessierte können jetzt die zweite Beta von Kodi 21 ausprobieren. Die Entwickler sprechen von einem weiteren Meilenstein.

Nach mehreren Wochen ohne ein Lebenszeichen hat das Kodi-Team jetzt endlich wieder eine neue Vorab-Version veröffentlicht, die als wichtiger Meilenstein gilt. Das Update steht dabei schon seit rund zwei Wochen zum Testen zur Verfügung, doch die Informationen zu dem Release wurden erst jetzt im Kodi-Blog nachgereicht Da heißt es jetzt unter anderem, dass man eine Vielzahl an Problemen beheben konnte, die in den letzten Wochen von den freiwilligen Testern gemeldet wurden. Die Liste der Änderungen ist lang. Diese beziehen sich aber auf viele Korrekturen unter der Haube, die also für die Tester gar nicht sichtbar sein werden - die zweite Beta sollte aber allgemein stabiler laufen.Das Team schreibt zudem: "Dies ist eine größere Version, die erwartungsgemäß viele neue Funktionen mit sich bringt. Da es sich jedoch um eine grundlegende Änderung von FFmpeg 6.0 handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einigen Rückschritten kommen kann. Seien Sie sich also bitte bewusst, dass die Installation höchstwahrscheinlich einige Dinge kaputt machen wird, und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen würden, die Probleme zu identifizieren und zu beheben."Kodi 21 startet neben der Unterstützung für FFmpeg 6.0 unter anderem NFSv4- und M3U8-Playlist-File-Support, und startet einen komplett neuen Startbildschirm.Die erste Alpha-Version von Kodi 21 erschien übrigens schon Anfang des Jahres. Die Hoffnung war groß, dass man in diesem Jahr zumindest einen Release-Kandidaten fertigstellen kann, doch daraus wurde bisher nichts. Es gibt bisher noch keine Ankündigung, wann die Entwicklung von Kodi 21 abgeschlossen und die Verfügbarkeit für alle Nutzer als stabile Version starten kann.Kodi 20.2 "Nexus" ist die aktuelle finale Version. Dieses Update könnt ihr auch im WinFuture-Downloadbereich erhalten. Die Beta-Version stehen bei der Kodi Foundation im Bereich für die Pre-Releases bereit zum Download . Dort habt ihr die Wahl zwischen dem Installer der Kodi Beta und dem Installer für die Kodi v21 Nightly Development Builds.