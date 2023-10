Kodi 21, Codename "Omega", ist das nächste große Versions-Update der beliebten, alternativen Multimedia-Heimkino-Software. Jetzt gibt es eine neue Vorab-Version mit vielen Änderungen, es handelt sich dabei um die erste Beta-Version des großen Updates.

Die Veröffentlichung der ersten Beta-Version wurde dabei schon im September angekündigt , nun ist das Update erschienen (via Beta News ). Details zu den Inhalten des ersten Beta-Builds liegen bisher nicht vor. Das dürfte erst in den kommenden Tagen im Blog der Entwickler nachgeholt werden.Die Kodi Foundation hat ihr Programm in den letzten Monaten der Alpha-Testphase unterzogen, bei dem die ersten freiwilligen Nutzer viel Feedback zu neuen Funktionen, Problemen und Änderungswünschen einreichen konnten.Nun ist mit "Kodi Beta 1 Pre-Release" eine neue Version erschienen, von denen es heißt, dass es ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Kodi 21 ist: Der neu erschienene Build ist nun als Betaversion markiert, die als stabiler angekündigt ist."Das Beta 1 Pre-Release-Build ist jetzt verfügbar, weil wir denken, dass es bereit für breitere Tests und Nutzung ist. Das bedeutet auch, dass wir uns einer stabilen Version von v21 nähern", heißt es von den Kodi-Entwicklern. Der Changelog für das Update wurde allerdings bis­her nicht veröffentlicht, sodass es derzeit kaum Informationen zu Änderungen zwischen dem letzten Alpha-Test und der neuen Beta gibt.Diese neueste Aktualisierung kann man sich aktuell nur auf der Webseite des Projekts herunterladen . Dort habt ihr die Wahl zwischen dem Installer der Kodi v21 Beta und dem Installer für die Kodi v21 Nightly Development Builds.Falls ihr stattdessen lieber die stabile Version (Kodi 20.1) nutzen möchtet, könnt ihr die Anwendung auch bei uns im WinFuture-Downloadbereich erhalten: