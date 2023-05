Von Jägern zu Gejagten: Eine Antipiraten-Gruppe geht gegen andere vor

Die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ist die weltgrößte Branchen-Vereinigung im Kampf gegen Piraterie. ACE betreibt auch eine Seite, die Anwender an legale Angebote heranführen soll, doch genau diese wurde selbst zum "Opfer" von Antipiraterie-Bemühungen

Watch Legally

AiPlex gegen ACE

Zusammenfassung ACE ist die weltgrößte Branchenvereinigung im Kampf gegen Piraterie.

Mitglieder sind u.a. Amazon, BBC, Netflix, Apple, Warner Bros. & Dazn.

ACE betreibt "Watch Legally": Übersicht legaler Streaming-Portale & Inhalte.

Bei Beschlagnahmung einer Seite wird zu "Watch Legally" umgeleitet.

Google unterstützt ACE-Initiative, platziert sie in Suchergebnissen oben.

ACE selbst wurde nun zum Opfer von Piraterie-Jägern.

Grund: Takedown einer anderen Organisation; Kollateralschaden durch Bot?

Es gibt sicherlich keine Zweifel, auf welcher Seite des Themas Piraterie die ACE steht, schließlich zählen zu den Mitgliedern Amazon, BBC, Sky, Netflix, Apple, Warner Bros. und viele weitere mehr - seit vergangener Woche auch Dazn . Diese Branchen-Allianz hat viele unterschiedlichen Initiativen und Kampagnen, eine der wichtigsten ist eine Seite mit dem Titel Watch Legally.Dort bekommen Besucher eine Übersicht aller legalen Streaming-Portale und Inhalte-Anbieter. Nutzern können dort stöbern, Angebote aber auch nach Kategorien wie Filme, TV-Serien und Sport durchsuchen. Diese Seite kommt auch zum Einsatz, wenn es der ACE gelingt, eine einschlägige Seite zu beschlagnahmen. Denn in solchen Fällen wird Besuchern nicht bloß ein Fehlercode eingeblendet, wonach die bisherige Piraterie-Seite nicht länger bereitsteht, sondern eine Umleitung eingerichtet, die sie zu Watch Legally führt.Das beschert dem Angebot auch mehr als ordentliche Besucherzahlen und zeigt, dass die Anti-Piraterie-Strategie "Abschalten und Alternativen aufzeigen" erfolgreich ist. Auch Google unterstützt diese Initiative und platziert sie in vielen Fällen bzw. Suchbegriffen ganz oben in den Ergebnissen.Doch wie TorrentFreak berichtet, wurde ACE nun selbst zum Opfer von Piraterie-Jägern. Denn Watch Legally wurde - zumindest kurzfristig - aus den Google-Suchergebnissen entfernt, und zwar nach einem Takedown einer anderen Organisation dieser Art. Konkret war die indische Anti-Piraterie-Gruppe AiPlex dafür verantwortlich.Das war auch kein Einzelfall, AiPlex hat in den vergangenen Wochen mehrfach ACE-Links beanstandet. Dabei war die ACE-Seite mitten in einer Liste an Takedowns zu illegal gehosteten Bollywood-Filmen. Ein offizielles Statement hierfür gibt es bislang nicht.Eine mögliche oder sogar wahrscheinliche Erklärung ist, dass hier das Umleiten beschlagnahmter Webseiten eine Rolle spielt. ACE könnte also eine Art Kollateralschaden eines Bots sein, der im Auftrag von AiPlex Piraterie-Seiten markiert - die aber nicht mehr in Betrieb sind und von ACE umgeleitet werden.