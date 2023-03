Filme und Serien: Diese Woche neu bei Disney+, Prime Video & Netflix

Mit mehr als 25 neuen Filmen und Serien wollen die drei großen Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ihre Abonnenten in dieser Woche überzeugen. Die Highlights: Murder Mystery 2, Riverdale und Die Gabe. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Murder Mystery 2: Neuer Trailer zur Krimi-Komödie von Netflix

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 13

Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special - ab 28. März

The Rookie: Staffel 1-3 - ab 29. März

Emergency: NYC - ab 29. März

Wellmania - ab 29. März

Unseen - ab 29. März

Unstable - ab 30. März

Riverdale: Staffel 7 - ab 30. März

Kimi ni todoke - ab 30. März

Copycat Killer - ab 31. März

Kill Boksoon - ab 31. März

Murder Mystery 2 - ab 31. März

American Pie - ab 31. März

Weathering ab 1. April

Küss mich, Frosch ab 1. April

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable ab 1. April

Paw Patrol: The Movie ab 1. April

The Green Knight ab 1. April

War Sailor: Miniserie ab 2. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 13

Selfish - ab 27. März

Payback - Staffel 1 ab 28. März

Fearless (1993) - ab 29. März

Die Gabe - Staffel 1 ab 31. März

Neustarts für April unbekannt

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 13

RapCaviar präsentiert - Staffel 1 ab 30. März

Rye Lane ab 31. März

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 2 ab 31. März

Tengoku-Daimakyo - Staffel 1 ab 1. April

Ralph & Katie - Staffel 1 ab 2. April

Neue Serien und Filme im Überblick

Neben Klassikern wie American Pie gehört in dieser Woche vor allem Murder Mystery 2 zu den namhaften Netflix-Streifen . Die Eigenproduktion mit Adam Sandler und Jennifer Aniston feiert am Freitag ihre Premiere. Außerdem können sich Abonnenten auf neue Folgen von Riverdale (Staffel 7) und drei Staffeln von The Rookie freuen. Ansonsten startet mit Unstable eine neue Sitcom mit Rob Lowe und die skandinavische Miniserie War Sailor in Zeiten des Zweiten Weltkriegs.Das Programm von Amazon Prime Video und Disney+ ist schmaler aufgestellt. Prime-Mitglieder sehen unter anderem die neue Sci-Fi-Serie Die Gabe, Selfish und die erste Staffel der asiatischen Drama-Serie Payback. Die Ankündigung weiterer April-Highlights wird in den nächsten Tagen erwartet. Der Micky-Maus-Konzern zeigt hingegen die romantische Komödie Rye Lane, neue Folgen des Doogie Howser-Reboots Dr. Doogie Kamealoha sowie Ralph & Katie, ein Spin-Off der britischen Serie The A Word.