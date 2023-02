The Power: Amazon zeigt den ersten Teaser zur Sci-Fi-Serie

In der neuen Amazon-Serie The Power geschieht Außergewöhnliches, denn plötzlich entwickeln junge Frauen überall auf der Welt wahrlich elektrisierende Superkräfte - mit gravierenden Folgen für die gesamte Menschheit. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer, der uns auf den bevorstehenden Start einstimmt.The Power basiert auf einem gleichnamigen Roman der britischen Schriftstellerin Naomi Alderman aus dem Jahr 2016 (Deutscher Titel: Die Gabe). Darum geht es: Aus offenbar unbekannten Gründen entwickeln Mädchen im Teenageralter auf einmal die Fähigkeit, andere Menschen mit einem Stromschlag zu verletzen oder gar zu töten. Männer gehen bei diesem Schritt der Evolution hingegen leer aus und so beginnt sich das Machtgleichgewicht auf der Welt vollständig umzukehren.The Power rückt dabei eine Reihe unterschiedlicher Charaktere an verschiedenen Schauplätzen in den Vordergrund, unter anderem in den USA, in London, Nigeria und Osteuropa. Der Serienstart findet am 31. März 2023 bei Amazon Prime Video statt.