Erstes Mal seit 20 Jahren: Deutsche Musikindustrie setzt 2 Mrd. Euro um

Die Musikindustrie hat in den letzten Jahrzehnten einen radikalen Wandel durchlaufen. In Deutschland kann das Geschäft mit der Musik das erste Mal nach 20 Jahren wieder einen Umsatz von 2 Milliarden Euro übersteigen - getragen vom digitalen Geschäft.

Musikindustrie in Deutschland erzielt 2022 Umsatz von 2,07 Milliarden Euro

Die deutsche Musikindustrie hatte 1997 mit einem Umsatz von 2,308 Milliarden Euro ihre Spitze erreicht, danach sollte die Umwälzung der Musikindustrie einen krassen Einbruch der Zahlen mit sich bringen. Zum letzten Mal konnte im Jahr 2002 die Marke von 2 Milliarden Euro überschritten werden. In dieser Hinsicht ist die aktuelle Mitteilung vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) eine frohe Botschaft für die Branche: "Die Musikindustrie in Deutschland setzte 2022 insgesamt 2,07 Milliarden Euro um". Das entspricht einem Anstieg von 6,1 Prozent zum Vorjahr und einem seit vier Jahren anhaltenden Wachstumskurs.Getragen wird dieser Erfolg erwartungsgemäß von einem ständig wachsenden Anteil der Online-Umsätze, die im letzten Jahr 80,3 Prozent ausmachen konnten. Die Bedeutung von Streaming kann dabei wohl nicht deutlich genug hervorgehoben werden: Das Marktsegment wächst mit Abstand am stärksten (14 Prozent) und macht mittlerweile 73,3 Prozent des Gesamtumsatzes der Branche aus. Auf bezahlte Downloads entfällt mit gerade einmal 2,2 Prozent der mit Abstand kleinste Teil des Umsatzes.CDs können sich trotz einer weiteren deutlichen Reduktion um 17,1 Prozent zum Vorjahr auf dem zweiten Platz der Umsatztreiber der Musikbranche halten. Der Marktanteil liegt mittlerweile bei 12,9 Prozent. Auf Platz drei verbleibt mit sechs Prozent der Vertriebsweg per Vinyl, hier fällt das Wachstum mit 5,1 Prozent aber deutlich schwächer aus als im Vorjahr. 2020 erlebte das Geschäft mit Schallplatten mit 20 Prozent einen echten Umsatz-Boom. Der Verband betont, dass man vor allem auch bei jungen Menschen in den letzten Jahren eine wachsende Begeisterung für die alte Technik registriert.