WhatsApp: Editieren von Nachrichten taucht bei Beta-Nutzern auf

Das Editieren von Nachrichten ist bei einigen Konkurrenten von WhatsApp , darunter iMessage und Telegram, bereits seit einer Weile möglich, der zu Meta gehörende Messenger plant diese Funktionalität auch schon länger. Doch bei der Umsetzung lässt man sich eher Zeit.

15-Minuten-Limit

Zusammenfassung WhatsApp arbeitet schon seit Mitte 2022 an Editier-Funktion.

WhatsApp-iOS-Beta bietet nun Option zum Editieren von Nachrichten.

Nutzer haben 15 Minuten, um Nachricht zu bearbeiten.

Keine Einsicht in Bearbeitungsverlauf.

Wann das Feature allgemein zur Verfügung steht, ist unklar.

iOS-Beta-Unterstützung deutet auf baldige Verfügbarkeit hin.

Meta bzw. WhatsApp haben bereits Mitte 2022 mit der Arbeit an der Möglichkeit zum Editieren von Textnachrichten begonnen, andere Messenger beherrschen das schon seit Längerem. Die Funktion wurde auch bereits für erste Beta-Versionen umgesetzt, seither ist es aber um das Feature still geworden. Allerdings arbeitet WhatsApp nach wie vor daran und nun gibt es ein neuerliches Lebenszeichen.Denn nun schreibt WABetaInfo , dass die aktuelle iOS-Beta hierzu eine neue Möglichkeit bietet: Damit bekommt nun eine kleine Gruppe an Apple-Nutzern die Option, die im Rahmen der Android-Preview und auch der Desktop-Beta schon seit Längerem unterstützt wird, nämlich das Editieren von Nachrichten.Das Ganze funktioniert so wie man es sich es erwarten würde: Mithilfe eines längeren Drucks auf die entsprechende Nachricht erscheint das schon bisher bekannte Feld mit Optionen, dort ist nun aber ein neuer Button zum Bearbeiten der Nachricht zu finden.Im Vergleich zu Apps wie Telegram gibt es aber einige Unterschiede: So ist das Editieren zeitlich nicht unbegrenzt möglich, Nutzer bekommen 15 Minuten, um eine Nachricht zu bearbeiten, nachdem diese erstmals abgeschickt worden ist. Das ist eine verwandte Lösung wie bei Apples Messenger, denn auch bei iMessage gibt es ein derartiges Zeitlimit.Allerdings gibt es auch Unterschiede: Denn während man bei iMessage einen Bearbeitungsverlauf einsehen kann, zeigt WhatsApp lediglich an, dass eine Nachricht editiert worden ist. Wann dieses Feature allgemein zur Verfügung gestellt wird, ist nicht bisher bekannt. Allerdings kann man aus dem Umstand, dass nun auch iOS per Beta bedient wurde, damit rechnen, dass es nicht mehr allzu lange dauert.