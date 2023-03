Spam-Anrufe: WhatsApp-Feature unterdrückt unbekannte Nummern

Fast jeder WhatsApp-Nutzer dürfte bereits Anrufe von unbekannten Nummern erhalten haben. Häufig handelt es sich hierbei um Spam. Ein neues Feature könnte das Problem beseitigen. Zukünftig soll es die Möglichkeit geben, entsprechende Telefonate zu blockieren.

Anrufe werden weiterhin aufgelistet

Zusammenfassung WhatsApp-Nutzer können Anrufe von unbekannten Nummern bald stummschalten.

Blockierte Verbindungen erscheinen in Anrufliste und Benachrichtigungs-Center.

Option zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion in Einstellungen.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt erhalten.

Feature noch in Entwicklung, aber schon in aktueller Beta.

Laut WABetaInfo enthält die aktuelle Android-Beta des Messengers Hinweise darauf, dass WhatsApp-Nutzer Anrufe von unbekannten Nummern demnächst automatisch stummschalten können. Bisher ist die Funktion jedoch nicht aktiv. Sobald das Feature mit einem Update ausgeliefert wird, dürften nervige Kontaktaufnahmen von Callcentern schnell der Vergangenheit angehören. Momentan müssen Nutzer eingehende Anrufe ablehnen oder die Anfrage ignorieren. Die Funktion zum Stummschalten von Anrufen befindet sich derzeit noch in der Entwicklung.Die unterdrückten Anrufe werden allerdings nicht komplett blockiert. Stattdessen tauchen die Verbindungen in der Anrufliste sowie im Benachrichtigungs-Center auf. Obwohl viele eingehende Telefonate unerwünschte Werbegespräche sind, können auch legitime Anrufe von unbekannten Nummern stammen. Wenn eine Person ihre Rufnummer wechselt, wird der Kontakt nicht in jedem Fall automatisch aktualisiert. Außerdem ist es möglich, dass ein Kontakt die Nummer an einen Bekannten weitergeleitet hat.Natürlich werden eingehende Verbindungen von nicht gespeicherten Nummern nicht zwangsläufig unterdrückt. In den Einstellungen dürfte zukünftig eine Option zu finden sein, mit der das Feature aktiviert und auch wieder ausgeschaltet werden kann. Da die Funktion in den Client integriert ist, wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht ausgehebelt.