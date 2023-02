Update gegen Gelaber: Bald hilft WhatsApp bei Sprachnachrichten

Keine Lust zuzuhören oder nicht der richtige Ort für eine Sprachnachricht? Bald bekommt WhatsApp eine Funktion, die gesprochene Audio-Nachrichten in Text überträgt. Passt es gerade also nicht, kann man diese Botschaften in Zukunft einfach ganz normal lesen.

WhatsApp baut Audio-Transkripte in seine App ein

Aufholjagd

Die Sprachnachricht ist eine umstrittene Mitteilungsform: Manche schätzen es, einfach drauflosreden zu können, beim Empfänger haben die gesprochenen Botschaften aber einen entscheidenden Nachteil: Im Gegensatz zum schnellen Blick auf einen Text kann eine Sprachnachricht nicht überall sofort angehört werden. Wie WABetaInfo berichtet, zeigt sich in der neuen Betaversion von WhatsApp hier eine neue Funktion für Audio-Transkripte - die App hört, was gesprochen wird und überträgt den Inhalt in eine normale Textnachricht.Die Betaversion liefert dabei auch einen ersten Eindruck vom Funktionsumfang, den die Entwickler vorsehen. Für die Transkripte muss eine Sprache festgelegt werden, die von WhatsApp erkannt werden soll. Sprachnachrichten in anderen Sprachen versteht WhatsApp dann nur nach einer erneuten Anpassung dieser Einstellung. Die Funktion soll in ihrer aktuellen Form keine Anbindung an die Server von WhatsApp oder Apple benötigen, also vollständig auf den Geräten laufen.Aktuell haben die Entwickler die Funktion nur unter iOS integriert, wie üblich fehlen damit noch konkrete Informationen, wann Android-Nutzer ein entsprechendes Update erwarten können. Wie WABetaInfo betont, ist die Funktion schon länger in Entwicklung, dabei kam es aber wohl zu Verzögerungen. iPhone-Nutzer , die die Funktion schon jetzt testen wollen, kommen wie bisher auch über die offizielle TestFlight-App an die Vor-Release-Version, Audio-Transkripte wurden mit Version 23.3.0.73 integriert. Wann der offizielle Release erfolgt, ist noch nicht klar.WhatsApp befindet sich hier schon längst auf einer Aufholjagd. Google hat Audio-Transkripte auf seinen Pixel-Smartphones als zentrale Funktion für alle Inhalte implementiert, die Konkurrenz von Telegram bietet die Funktion seinen Premium-Nutzern an. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob die Entwickler hier jetzt schnell einen vollen Release realisieren können.