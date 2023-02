Media Markt: Samsung MicroSD-Karte mit 256 GB für nur 18,99 Euro

Mit der Samsung Evo Plus hat Media Markt heute eine günstige MicroSD-Speicherkarte mit 256 GB Kapazität unter seinen Angeboten. Für nur 18,99 Euro könnt ihr so den Speicher eures Smartphones, Tablets, der Nintendo Switch und Co. zum niedrigen Preis erweitern.

Wer auf der Suche nach einer günstigen MicroSD-Speicherkarte ist, sollte sich die Samsung Evo Plus mit 256 GB und Geschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s im Online-Shop von Media Markt auf jeden Fall genauer ansehen. Der Preis von nur noch 18,99 Euro überzeugt.Die Samsung Evo Plus MicroSD-Karte bietet eine gute Möglichkeit, um die Speicherkapazität von Smartphones, Tablets, der Nintendo Switch und weitere Mobilgeräten zu erweitern. Mit einer Kapazität von 256 GB kann die Karte bis zu 30 Stunden 4K UHD Videos oder 200.000 Fotos speichern und überträgt Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s. Die Karte eignet sich auch für Action-Kameras, 360°-Kameras und Drohnen und ist durch ihre robuste Qualität vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Magneten, Stürzen und Verschleiß geschützt.Beim Kauf einer Speicherkarte ist es wichtig, auf Speicherkapazität, Geschwindigkeitsklasse und Übertragungsgeschwindigkeit zu achten. Mit einer Samsung Evo Plus Micro-SDXC Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse UHS Class 1 erhält man eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Zusätzlich bietet der Hersteller eine 10-jährige Herstellergarantie für die Karte. Mit all diesen Eigenschaften ist die Samsung Evo Plus MicroSD-Karte eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ihre Speichererweiterung zuverlässig und sicher möchten.