Nur heute bei Media Markt: Samsung Galaxy Buds Live für 64 Euro

Im Angebot des Tages bietet Media Markt nur heute die Samsung Galaxy Buds Live für günstige 64 Euro an. Die In-Ear-Kopfhörer im "Truly Wireless"-Format bieten eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Touch-Steuerung und bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit.

Wer auf der Suche nach günstigen Wireless-Kopfhörern ist, für den empfiehlt sich ein Blick auf die Top-Deals des Tages bei Media Markt . Die Samsung Galaxy Buds Live werden für 64 Euro verkauft. Im Gegensatz zur ebenfalls günstigen Konkurrenz sind die In-Ears in großer Stückzahl sofort versandkostenfrei lieferbar und zudem zur Abholung bereit.Die Samsung Galaxy Buds Live sind kabellose In-Ear-Kopfhörer, die durch ihr innovatives Design auffallen. Die Kopfhörer haben eine Bohnenform und passen sich durch ihre ergonomische Gestaltung perfekt dem Ohr an. Dadurch bieten sie auch bei längeren Tragezeiten einen hohen Tragekomfort. Die Buds Live verfügen über aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die Umgebungsgeräusche reduziert und somit für eine bessere Audioqualität sorgt. Die Touch-Steuerung ermöglicht es, Anrufe entgegenzunehmen, Musik abzuspielen und den Sprachassistenten zu aktivieren.Die Kopfhörer verbinden sich über Bluetooth 5.0 mit einem Smartphone oder Tablet und bieten eine stabile und schnelle Verbindung. Eine Akkuladung der Buds Live ermöglicht eine Wiedergabezeit von bis zu sechs Stunden. In der Transportbox, die gleichzeitig als Ladestation dient, können die Kopfhörer schnell und einfach aufgeladen werden. Fazit: Die Samsung Galaxy Buds Live überzeugen durch ihr innovatives und ergonomisches Design sowie ihr Active Noise Cancelling und Touch-Steuerung. Sie bieten eine gute Klangqualität sowie eine lange Akkulaufzeit und heute zudem einen sehr günstigen Preis.