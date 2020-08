Refurbished-Angebot: Amazon verkauft Xbox One X für 199,99 Euro

Amazon geht ab sofort mit einem neuen Refurbished-Angebot an den Start und bietet dabei die Xbox One X zum Sparpreis für unter 200 Euro an. Die generalüberholte Konsole kommt mit einer Kurzzeitgarantie und zeigt sich neben dem Spielen auch als Player für 4K-Blu-rays.

Auch nach dem Series X-Start noch immer eine gute Wahl

Microsoft

Neben dem Echo Dot 3 bietet Amazon aktuell die Xbox One X zu einem Preis von nur 199,99 Euro an. Der Haken? Es handelt sich dabei um eine so genannte Refurbished-Version. Ge­brauch­te Konsolen werden vom bekannten Online-Shop professionell gereinigt und wie­der­auf­be­rei­tet, so dass sie fast schon als Neuware durchgehen könnten. Dennoch weist Amazon darauf hin, dass die zum deutlich reduzierten Preis angebotene Xbox One X unter Um­stän­den kleinere Schönheitsfehler aufweisen könnte. Kleinere Kratzer am Gehäuse wären zum Beispiel denkbar.Dennoch wird der Deal auf einschlägigen Schnäppchen-Plattformen gefeiert, da eine wie­der­auf­be­rei­te­te Xbox One X abseits der Amazon-Angebote sonst für circa 240 Euro verkauft wird. Für Refurbished-Konsolen diese Art wird zudem eine eingeschränkte Herstellergarantie von 90 Tagen (3 Monate) angeboten und auch die zusätzlichen Werbeaktionen des Online-Shops können in Anspruch genommen werden. Zu Letzteren gehört unter anderem ein 40-Prozent-Rabatt auf Game Pass- und Xbox Live-Abonnements.Obwohl die neue Xbox Series X fast schon in den Startlöchern steht, ist der Deal für die Xbox One X als gute Investition anzusehen. Microsoft bestätigte schon vor Monaten, dass auch nach dem Launch ihrer Next-Gen-Konsole kommende Spiele für mindestens ein weiteres Jahr auch für die One-Familie produziert werden. Zudem hat das aktuelle Xbox-Flaggschiff mehr Leistung unter der Haube als eine PS4 Pro und kann parallel zum Gaming auch als 4K-Blu-ray-Player verwendet werden. Zu den weiteren technischen Features gehören HDR, Dolby Atmos, DTS:X und natürlich das Spielen in UltraHD. Wie üblich liegt der generalüberholten Konsole ein Xbox Wireless-Controller bei.