Fire TV erhält eine neue Navigation mit anpassbarer TV-Kanalliste

Amazons smarter Streaming-Media-Adapter Fire TV ist der populärste seiner Art, das liegt daran, dass dieser leistungs- sowie funktionsstark und gleichzeitig erschwinglich ist. Entsprechend viele Nutzer haben ihn im Einsatz und diese können sich demnächst auf Neuerungen freuen.

Für Fire TV-Besitzer, die live fernsehen

YouTube TV

Prime Video Channels

IMDb TV

Hulu + Live

Discovery+

Pluto TV

Sling TV

FOX Now

Tubi

Philo

Red Bull TV

Plex

ESPN

Haystack News

Xumo

Smart-TVs können zwar praktisch sein, aber nur dann, wenn die Software regelmäßig aktualisiert wird und auch genügend Apps dafür erhältlich sind, dazu kommen auch noch diverse Sicherheitsaspekte. Deshalb greift so mancher trotz am TV vorhandener smarter Software zu einem Streaming-Stick oder einer Media-Box, besonders beliebt sind hier natürlich die Fire TV-Geräte von Amazon Die viele Fire TV-Besitzer können sich in naher Zukunft auf eine Neuerung freuen, die vor allem jene freuen dürfte, die gerne über den Stick Live-Fernsehen genießen. Denn wie Amazon in einem Blogbeitrag bekannt gegeben hat (via Caschy ), bekommt das Interface der integrierten Kanalübersicht des "Live"-Tabs mehrere Verbesserungen, allen voran eine neue "Kanal hinzufügen"-Option.In die neue Kanalübersicht gelangt man auch über einen Button, den neue Fire TV-Fernbedienungen haben. Natürlich unterstützt auch Amazons Sprachassistenzfunktion den Kanalwechsel zu einer bestimmten Live-Sendung, hierzu muss man Alexa im wesentlichen nur den jeweiligen Titel diktieren (inklusive "Gehe zu..." oder ähnlichem). Allerdings dürften diese Neuerungen zunächst nur für die USA gelten, derartige UI-Aktualisierungen benötigen stets einige Zeit, bis sie den Sprung zu uns schaffen.Amazon hat auch eine Liste an Apps veröffentlicht, die dieses neue Feature unterstützen, diese sollte man aber mit Vorsicht genießen, denn nicht alle diese Anbieter sind auch bei uns verfügbar: