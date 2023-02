FritzBox-Update: AVM testet weitere Verbesserung vor finaler Freigabe

Obwohl wir vermutet hatten, dass der Internet-Spezialist AVM das große Funktions-Update für viele seiner FritzBox-Modelle bereits finalisiert hat, gibt es jetzt noch einmal viele Verbesserungen für die Vorab-Versionen. Die finale Freigabe verzögert sich also noch.

Fehlerbehebungen ab FritzOS 7.51-103186 (FritzBox 7490) Eine IPv6-Präfixfreigabe eines vorherigen "veralteten" Präfix für einen nachgelagerten Router wurde unter Umständen nicht gelöscht

Einige IPv6-Einstellungen konnten ohne Bestätigung des zweiten Faktors geändert werden

In der Kindersicherung traten Probleme in Funktion und/oder Anzeige bei bestimmten Einsatzszenarien auf

Die Einstellung, den gesamten IPv4-Datenverkehr der FritzBox über die WireGuard-VPN-Verbindung zu (!) einem Einzelgerät zu senden, wird nicht mehr unterstützt

Formulierungen bei der Einrichtung von Wireguard-VPN-Verbindungen präzisiert

NTP-Interoperabilität durch bessere Abschätzung der Abweichung der Hardware-Uhr verbessert

Der Internet-Spezialist AVM noch einmal im Rahmen des experimentellen Labor-Programms neue Updates für die FritzBox 7490, 7590 AX, sowie für die Kabel-Router 6591 und 6660 Cable veröffentlicht.Schon vor einigen Tagen sah es so aus, dass die Entwicklung so weit vorangekommen ist, dass zumindest ein Teil dieser Geräte mit der fertigen FritzOS-Version bestückt werden können, doch nun überrascht AVM mit einer Vielzahl an weiteren Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Nutzer einer FritzBox 7490, 7590 AX, 6591 oder 6660 Cable können die neuen Labor-Versionen ab sofort laden und ausprobieren. Sichtbare Veränderungen gibt es allerdings nicht mehr.Testen kann wie immer jeder, der Interesse hat, und die Geräte entweder selbst gekauft hat oder Editionen von 1&1 nutzt. Bei Routern, die bei anderen Providern angemietet wurden, kann das Update manuell meist nicht ausgeführt werden. Laut AVM werden nur nicht Provider-gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Das Beta-Update lässt sich über die Labor-Webseite von AVM beziehen . Dort wird auch über etwaige weiterhin bestehende Probleme informiert. Die Details zu den einzelnen Neuerungen werden wie gewohnt bei AVM mitgeteilt.AVM bietet auf seiner Webseite verschiedene Tipps und Hilfestellungen für die experimentellen Test-Versionen, kann aber für die Beta-Versionen keinen weitergehenden Support anbieten. Daher sollte man daran denken, dass das Ausprobieren auf eigene Gefahr erfolgt. AVM befindet sich auf der Zielgeraden für die Freigabe des Funktions-Updates an weitere Geräte. AVM testet derzeit parallel FritzOS 7.39, was die Vorab-Version für das Funktions-Update FritzOS 7.50 ist, und FritzOS 7.51. In der Version 7.51 sind neben allen Neuerungen auch erste weitere Verbesserungen enthalten.Wir haben die Release-Notes für die FritzBox 7490 exemplarisch für die neuesten Updates mit angefügt: