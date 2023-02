Jetzt offiziell: Microsoft bestätigt Aus für Support Diagnostic Tool 'MSDT'

Vor rund vier Wochen war durchgesickert , dass Microsoft das sogenannte "Microsoft Support Diagnostic Tool", kurz MSDT, einstampfen will. Nun hat der Konzern diese Gerüchte bestätigt. Das Tool wird demnach schrittweise in Rente geschickt.

Der Zeitplan für die kommenden drei Jahre: 2023 - Beginnen Sie mit der Umleitung einiger Problembehandlungseinstellungen zur neuen Plattform "Hilfe erhalten" zur Problembehandlung

2024 - Schließen Sie die Umleitung der Problembehandlung ab, und entfernen Sie die restlichen Problembehandlungen

2025 - Entfernen der MSDT-Plattform

Was ist das Support Diagnostic Tool?

Ganz ohne ein neues Tool in der Hinterhand zu haben, wird das Ende des MSD-Tools nun aber doch nicht angekündigt. Die Bestätigung für die Einstellung ist jetzt im Support-Bereich von Microsoft zu finden.Da heißt es: "Microsoft stellt die Windows-Legacy-Posteingangsproblembehandlungen wie Tastatur- und Sprachproblembehandlung sowie das Microsoft-Support Diagnostic Tool (MSDT) ein, mit dem sie ausgeführt werden. Bei den Legacy-Inbox-Windows-Problembehandlungen handelt es sich um integrierte Tools, die beim Starten häufig auftretende Probleme für eine Vielzahl von Windows-Features automatisch diagnostizieren und beheben. MSDT-Problembehandlungen werden im nächsten Windows 11 Release als veraltet gekennzeichnet, wobei das Datum bestimmt wird."Der sogenannte EOL-Zeitpunkt (End Of Life) ist für das Jahr 2025 bestätigt, was auch impliziert, dass die Windows-Version der nächsten Generation die Anwendung nicht mehr anbieten wird oder sie möglicherweise gar nicht mehr unterstützt.Das Microsoft Support Diagnostic Tool ist eine spezielle Komponente des Betriebssystems zur Datenferndiagnose. Es arbeitet im Hintergrund als Windows-Dienst. Im vergangenen Jahr war MSDT aufgrund von Schwachstellen, die eine Remotecodeausführung ermöglichten, häufig Ziel von Angriffen ( wir berichteten) . Das veranlasste viele Administratoren, das Tool zu deaktivieren. Das mag ein Grund dafür sein, dass Microsoft die Software nicht weiterführen wird.