Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Februar

Amazon bietet ab sofort neun Gratis-Spiele und eine Vielzahl an Ingame-Inhalten via Prime Gaming an. Mit dabei: Morrowind! Hinzu kommen eine Vielzahl von DLCs und Goodies, exklusiv für Prime-Kunden. In unserem Überblick zeigen wir euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Amazon Prime Gaming: Vorschau auf die Gratis-Spiele im Februar

Zusätzliche In-Game-Inhalte, Twitch-Drops und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Februar 2023

Apex Legends - Rampart All Star Bundle

Call of Duty Mobile - Urban Funk Bundle

Candy Crush Saga - XXL Loot-Paket 1

Candy Crush Soda Saga - XXL Loot-Paket 1

Dead by Daylight - Nexus Ranger (Supernova) Outfit

Fall Guys - Doodles the Clown Bundle

Farm Heroes Saga - 20 Gold Bars and more, free with Amazon Prime

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

KartRider Rush+ - Silver Diz and Bunny Pajamas

League of Legends - Prime Gaming Capsule

League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest

Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, 3 Rare Wildcards

Madden 23 - Madden NFL Ultimate Team Pack

New World - The Dragon's Hoard Bundle

PALADINS - Heartbreaker Tyra Skin

PUBG Mobile - Circus Backpack

Realm Royale - Triple Axel Emote

Roblox - Knife Crown - Murder Mystery 2

Rogue Company - Future Medic Saint Outfit

SMITE - Infinite Duality Agni Skin

Two Point Hospital - Groovy Garb Bundle

Valorant - Slay Ride Buddy

Warframe - Ogris Iridos Weapon Bundle

World of Tanks - Mission: Termination Pack

Lost Ark - Legendary Rapport Pack

Red Dead Online - Marshall Coat Tint 1 Bundle

Grand Theft Auto Online - GTA$125K, Mask, Year of the Rabbit

Onsen Master [ FGWP ]

] Raid: Shadow Legends - Genbo the Dishonored, Epic Shadowkin Champion

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition [ FGWP ]

] Candy Crush Saga - XXL Loot-Paket 2

Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Boosters

Two Point Hospital - Wolf Wear Bundle

Destiny 2 - Sunshot Exotic Weapon Bundle

KartRider Rush+ - Bazzi and Bazzi's Nurse's Uniform

PUBG Mobile - Lifesaver Helmet

31. Januar - Chance verpasst: Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child und Doors: Paradox

Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child und Doors: Paradox Ab 1. Februar - Gratis-Spiele mit Prime: The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight's Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche und Space Warlord Organ Trading Simulator

9. Februar - Aerial_Knight's Never Yield [ FGWP ]

] 9. Februar - Divine Knockout [ FGWP ]

] 9. Februar - Grand Theft Auto Online - GTA$125K, Mask, Year of the Rabbit

16. Februar - BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad [ FGWP ]

] 16. Februar - Grand Theft Auto Online - GTA$125K, Mask, Year of the Rabbit

16. Februar - One Hand Clapping [ FGWP ]

] 23. Februar - Space Crew: Legendary Edition [ FGWP ]

] 23. Februar - Space Warlord Organ Trading Simulator [ FGWP ]

] 23. Februar - Tunche [ FGWP ]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Auch im Februar scheint Amazon sein Versprechen einhalten zu können, mindestens ein namhaftes Spiel innerhalb des Prime-Gaming-Sortiments zu veröffentlichen. In diesem Monat bietet man The Elder Scrolls 3: Morrowind in der GOTY-Edition gratis an. Zu den weiteren Titeln gehören Onsen Master, Aerial Knight's Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche und Space Warlord Organ Trading Simulator.Zu beachten ist, dass nicht alle Gratis-Spiele zu Beginn des Monats, sondern verteilt über den gesamten Februar erscheinen werden. Der Auftakt erfolgte mit Morrowind bereits in der vergangenen Woche, der letzte Titel wird am 23. Februar veröffentlicht. In unserer Übersicht (siehe unten) haben wir die "Free Games with Prime" (FGWP) entsprechend markiert.Zu den Prime-Gaming-Goodies gehören in diesem Monat erneut diverse exklusive In-Game-Items für bekannte Titel wie Apex Legends, Candy Crush, FIFA 23, League of Legends, Roblox, Valorant, Grand Theft Auto 5 (GTA Online), Rainbow Six Siege und Destiny 2. Ebenso beliefert Amazon seine eigenen Online-Rollenspiele Lost Ark und New World mit Nachschub. Fans des neuen Hogwarts Legacy aus dem Harry-Potter-Universum können sich auf Twitch zudem über eine Vielzahl an kosmetischen Drops freuen.Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.