Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im Februar

Im Februar bestückt Amazon seinen kostenlosen Streaming-Dienst Freevee mit 35 "neuen" Filmen und Serien. Zu den Highlights gehören das Original Love Accidentally und Streifen wie True Grit sowie sieben Staffeln The Closer. Kleiner Haken: Alles gratis, aber mit Werbung.

Love Accidentally: Trailer nur neuen Romantik-Komödie von Amazon

Amazon Prime Video: Gratis Freevee-Inhalte im Februar 2023

Boogiepop and Others ab 1. Februar

Copper ab 1. Februar

Farina - Cocaine Coast ab 1. Februar

The Closer S1-7 ab 15. Februar

America's Test Kitchen: The Next Generation - Demnächst

True Grit ab 1. Februar

Rurouni Kenshin ab 1. Februar

Vernost ab 2. Februar

I Want You (Ich steh' auf dich) ab 3. Februar

The Trials of Cate McCall ab 4. Februar

First Light - Die Auserwählte ab 5. Februar

An Interview with God ab 6. Februar

Elvis - The King: Sein Leben ab 7. Februar

Black Water ab 8. Februar

Blitz ab 9. Februar

Die letzte Schlacht am Tigerberg ab 10. Februar

Forever - Ab jetzt für immer ab 11. Februar

Close Range ab 12. Februar

Der Anschlag - Wettlauf gegen die Zeit ab 13. Februar

Thinner - Der Fluch ab 15. Februar

Beyond the Sky - Discover the Truth ab 16. Februar

Joe - Die Rache ist sein ab 17. Februar

Haftbefehl ab 18. Februar

Extreme Job - Spicy-Chicken-Police ab 19. Februar

God of War - Krieg der drei Reiche ab 21. Februar

Demonic ab 23. Februar

Das Mädchen deiner Träume ab 24. Februar

Ravage: Einer nach dem anderen ab 24. Februar

High Ground - Der Kopfgeldjäger ab 25. Februar

Killing Season ab 26. Februar

Hunted: Blutiges Geld ab 27. Februar

Miracle Season - Ihr größter Sieg ab 27. Februar

Royals Revenge - Das Gesetz der Familie ab 28. Februar

The Operation - Im Sumpf der Korruption ab 28. Februar

Love Accidentally - Demnächst

Während Amazon Prime Video nur für zahlende Prime-Kunden zur Verfügung steht, kann Freevee auch von Nutzern ohne aktives Abonnement genutzt werden. Highlights unter den Eigenproduktionen sind hier zwar rar gesät, doch den einen oder anderen Klassiker und Blockbuster findet man gelegentlich auch auf der früher als IMDB TV bekannten Plattform.Im Februar geht als Freevee-Original unter anderem Love Accidentally an den Start, eine exklusive Liebeskomödie für Amazons kostenlosen Streaming-Dienst, in dem unter anderem Brenda Song, Aaron O'Connell und Denise Richards die Hauptrollen übernehmen. Außerdem sieht man die Kochwettbewerbsserie America's Test Kitchen, den Western-Hit True Grit mit Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld und Co. sowie sieben Staffeln der Crime-Serie The Closer.Abseits der Freevee-Neustarts im Februar (siehe unten) findet ihr in der digitalen Videothek von Amazon zudem bekannte Titel wie 2 Broke Girls, Bosch: Legacy, Person of Interest, The Blackout, Broadchurch, Parks and Recreation und viele weitere Filme und Serien - wenn auch älteren Kalibers.