Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Februar 2023

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video startet in diesem Monat mit 30 Serien und Filmen. Dazu zählen neue Folgen von Carnival Row und Star Trek Picard sowie The Consultant und Streifen wie Die Hart oder Somebody I Used To Know. Hier sind die Neustarts im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Februar 2023

Before 30 Staffel 1 ab 01. Februar

Harlem Staffel 2 ab 03. Februar

Breathe: In den Schatten Staffel 2 ab 03. Februar

Toppen Staffel 1 ab 03. Februar

HILLarious Staffel 1 ab 09. Februar

Clarkson's Farm Staffel 2 ab 10. Februar

Carnival Row Staffel 2 ab 17. Februar

Star Trek Picard Staffel 3 ab 17. Februar

Nate Bargatze: Hallo Welt Staffel 1 ab 17. Februar

Marc Marquez Staffel 1 ab 20. Februar

The Consultant Staffel 1 ab 24. Februar

Dr. Seuss Baking Challenge Staffel 1 ab 24. Februar

Island Staffel 1 ab 27. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme im Februar 2023

Game Of Love 2 ab 01. Februar

The Other Zoey ab 03. Februar

Act Of Valor ab 04. Februar

Last Girl Survives - Dein Tod ist Nah ab 05. Februar

The Virtuoso ab 09. Februar

Somebody I Used To Know ab 10. Februar

Reminiscence ab 11. Februar

Charmant, Ledig, Sucht.... ab 12. Februar

Blackout ab 13. Februar

Finding You ab 14. Februar

Moloch ab 14. Februar

Lieber Kurt ab 16. Februar

Malignant ab 17. Februar

Project Gemini ab 21. Februar

Die Hart ab 24. Februar

The 355 ab 25. Februar

Für den Februar 2023 hält Amazon einige lang erwartete, namhafte und vor allem starbesetzte Titel bereit, die (vorerst) exklusiv auf Prime Video zu sehen sind. Unter anderem ist Christoph Waltz in der humorvollen Thriller-Serie The Consultant zu sehen und Fans von Carnival Row können sich auf die zweite Staffel mit Orlando Bloom und Cara Delevingne freuen. Auch Patrick Stewart und seine bekannten Kollegen flimmern in Staffel 3 von Star Trek: Picard ab 17. Februar wieder über die Mattscheibe.Weiterhin sicherte sich Amazon "Die Hart", eine neue Comedy-Serie mit Kevin Hart, die allerdings nichts mit Stirb langsam (engl. "Die Hard") zu tun hat. Das Hollywood-Pärchen Dave Franco und Alison Brie steuern zudem die Liebeskomödie Somebody I Used To Know bei, in der Brie neben Jay Ellis, Danny Pudi und Haley Joel Osment zu sehen ist. Zu guter Letzt bewirbt man das Liebesdrama Time Is Up 2 mit Bella Thorne und den Sci-Fi-Streifen Reminiscence mit Hugh Jackman, Rebecca Ferguson und Thandiwe Newton.