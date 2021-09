Apple iPhone 13 (Pro): Dual-SIM-Betrieb ist mit zwei eSIMs möglich

Die Vorstellung des Apple iPhone 13 (Pro) brachte nicht nur mehr Leistung zum Vorschein, sondern auch eine verbesserte Integration von eSIMs. Mit den neuen Smartphones wird es möglich sein, zwei eSIM-Zugänge im Dual-SIM-Betrieb ohne klassische SIM-Karte zu nutzen.

Apple-Werbespot zeigt das neue iPhone 13 als Alltagshelden

iPhone 13-Nutzer können sich von der Nano-SIM verabschieden

Apple

Während das "California Streaming"-Event am Dienstagabend vor allem den neuen Apple A15-Chip, verbesserte Kameras und die damit einhergehenden Vorteile für Apps, Spiele, System-Software und Co. in den Mittelpunkt rückte, zeigen sich in den Datenblättern der neuen iPhone 13- und iPhone 13 Pro-Modelle weitere Neuheiten. Diese betreffen unter anderem den Dual-SIM-Betrieb der iOS 15-Smartphones , der in diesem Jahr erstmals auch mit Hilfe von zwei eSIMs realisiert werden kann.Bisher konnten iPhones neben einer physischen Nano-SIM-Karte eine einzelne elektronische eSIM ansteuern und beide Mobilfunkzugänge parallel nutzen. Während diese klassische Methode erhalten bleibt, weisen die technischen Daten der iPhone 13-Familie zudem die "Dual eSIM Unterstützung" aus. Somit nimmt Apple einen Schritt in Richtung der zeitgemäßen eSIMs, um sich womöglich langfristig gesehen von physischen SIM-Karten zu verabschieden.Ob es zu Einschränkungen in der Telefonie-, Daten- oder explizit der 5G-Nutzung kommt, sollten zwei eSIMs anstelle einer Kombination mit Nano-SIM-Karten verwendet werden, kann vorab nicht geklärt werden.Es ist jedoch nicht davon auszugehen, da entsprechende Hinweise auf den Support-Webseiten des kalifornischen Hersteller nicht zu finden sind. Somit dürften beide digitalen Karten wie erwartet sowohl für Anrufe, SMS, MMS und Datenverbindungen genutzt werden können.Weitere Informationen erhaltet ihr in unserem großen Apple iPhone 13 (Pro)-Überblick . Zudem wurden zur gestrigen Keynote neue iPads und die Apple Watch Series 7 vorgestellt.