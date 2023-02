Australien findet die verlorene und radioaktive "Nadel im Heuhaufen"

Eine winzige radioaktive Kapsel sorgte in Australien in den vergangenen Tagen für Aufregung, denn ein Bergbauunternehmen verlor die zur Dichtemessung eingesetzte Komponente während der Fahrt - auf einer Strecke von 1400 Kilometern. Doch nun gibt es Entwarnung.

Keine Gefahr für Gesundheit

Zusammenfassung Radioaktive Kapsel wird nach 1400 km Fahrt verloren, gefunden nach 6 Tagen.

Behörden und Bergbauunternehmen erleichtert über Fund.

Kapsel mit Cäsium-137 befand sich 2 m neben Straße.

20m Sperre, Bleibehälter für Kapsel, Reise nach Perth.

Gesundheitliche Schäden unwahrscheinlich.

Untersuchung zur Klärung des Vorfalls.

Bergbauunternehmen nimmt Vorfall ernst.

Denn wie Medien vor Ort berichten, haben die australischen Behörden bekannt gegeben, dass man die winzige Kapsel mit Cäsium-137 nach sechs Tagen finden konnte. "Das Auffinden dieses Objekts war eine monumentale Herausforderung - die Suchgruppen haben buchstäblich die Nadel im Heuhaufen gefunden", sagte Emergency Services Minister Stephen Dawson auf einer Pressekonferenz.Das für die Kapsel bzw. deren Verlust verantwortliche Bergbauunternehmen Rio Tinto war über den Fund natürlich mehr als erleichtert. Denn man teilte mit: "Die Bergung der Kapsel ist zwar ein großartiges Zeugnis für das Geschick und die Hartnäckigkeit des Suchteams, aber Tatsache ist, dass die Kapsel gar nicht erst hätte verloren gehen dürfen", so CEO Simon Trott. "Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und führen eine umfassende und gründliche Untersuchung durch, um herauszufinden, wie es dazu kam."Die winzige Kapsel wurde südlich des Örtchens Newman gefunden, sie befand sich etwa zwei Meter neben der Straße, schreibt CNN . Gefunden sie natürlich durch die Messung der Radioaktivität. Nach der Entdeckung wurde eine Sperre mit einem Durchmesser von 20 Metern errichtet, nach der Bergung wurde die Kapsel in einem Bleibehälter in eine sichere Einrichtung gebracht. Morgen soll sie dann ihre Reise in das ursprüngliche Ziel in Perth antreten.Die sechs Tage hat sich die Kapsel offenbar nicht bewegt und deshalb sind hier keine gesundheitlichen Schäden zu befürchten: "Die Kapsel dürfte sich nicht bewegt zu haben - sie scheint vom Weg abgefallen und am Straßenrand gelandet zu sein. Der Ort ist so abgelegen, dass er sich in keiner größeren Gemeinde befindet, sodass es unwahrscheinlich ist, dass jemand mit der Kapsel in Berührung gekommen ist", sagte Andrew Robertson, Chief Health Officer und Vorsitzender des Rates für Radiologie.