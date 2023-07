EA Sports wird Hauptsponsor der obersten spanischen Fußball-Ligen

Nächsten Herbst endet bzw. beginnt eine Ära, denn Electronic Arts wird zum ersten Mal überhaupt sein bisher als FIFA bekanntes Sport-Spiel nicht unter diesem Namen veröffentlichen - es wird stattdessen EA Sports FC 24 heißen. Das will entsprechend beworben werden.

Notwendig wurde der neue Name deshalb, weil sich der Fußball-Weltverband Fédération Internationale de Football Association (FIFA) verspekuliert hat und von EA zu viel Geld für die Fortführung des Lizenzdeals haben wollte. Electronic Arts hat den Namen auch deshalb relativ einfach ändern können, weil die Lizenzen für Spieler und Ligen nämlich nicht damit zusammenhängen.Im Vorfeld der Umbenennung drückt EA aber dennoch auf die Marketing-Tube, denn ein Spiel wie FIFA war eine Marke, die sicherlich zu den bekanntesten im Gaming zählt. Electronic Arts nimmt das Geld, das man sich für die FIFA-Lizenz spart, in die Hand und investiert es in einen mehr als prominenten Deal: Denn man wird Hauptsponsor der höchsten spanischen Fußball-Klasse La Liga (via Kotaku ).Bisher war eine spanische Bank der Hauptsponsor der Liga, der Clubs wie Barcelona und Real Madrid angehören, ab sofort tritt sie als "La Liga EA Sports" (Anm.: Die offizielle Schreibweise ist komplett in Versalien, aber wir möchten hier nicht herumbrüllen wie auf dem Fußballplatz) auf. Der Gaming-Publisher lässt sich das Ganze spanischen Medienberichten zufolge für die nächsten fünf Jahre 150 Millionen Euro kosten.Zum Deal gehören auch die Namensrechte an der zweiten Liga Spaniens. Und hier wird es etwas kurios. Denn die La Liga 2 heißt nun offiziell "La Liga Hypermotion". Das bedeutet also, dass die zweite spanische Klasse nach einer Spiele-Engine benannt wird.Diese verspricht seit Jahren u. a. dank KI-Hilfe noch realistischere Bewegungen, allerdings werden Kritiker anmerken, dass die Animationen seit vielen Jahren weitgehend unverändert wirken. Spötter werden deshalb anmerken, dass die zweite Liga Spaniens nach einer leeren PR-Blase benannt ist.