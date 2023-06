Lionel Messi geht in die USA und dafür ist Apple verantwortlich

Noch ist die Unterschrift zwar nicht gesetzt, doch es steht wohl dennoch bereits fest: Fußball-Superstar Lionel Messi wechselt in die USA zu Inter Miami. Für die Major League Soccer (MLS) ist das ein Riesengewinn - und auch für Messi lukrativ. Denn er wird offenbar an Umsätzen beteiligt.

Soccer wird in den USA immer populärer

Apple setzt auf MLS

Alternde Fußballer, die ihren Karriereabend in den USA verbringen: Das ist alles andere als neu, denn zahlreiche Weltstars sind in den letzten Jahren in die Staaten gegangen. Franz Beckenbauer, Pelé, David Beckham und viele andere mehr. Der Fall Lionel Messi ist dennoch anders. Denn der 35-jährige argentinische (Endlich-)Weltmeister ist nach wie vor der mit Abstand größte Name auf der Bühne dieses Sports.Dazu kommt, dass die MLS mittlerweile eine andere Liga ist als die North American Soccer League (NASL), in der Beckenbauer und Pelé spielten. Denn mit der MSL gelang es den Verantwortlichen, dass Fußball zu den vier großen Team-Sportarten (Football, Basketball, Baseball und Eishockey) aufschließen kann - Soccer könnte oder dürfte im Hinblick auf Popularität in naher Zukunft sogar Eishockey überholen.Das zeigt sich auch an den Medien-Deals, die in diesem Zusammenhang geschlossen werden: Allen voran hat der kalifornische Tech-Riese Apple im vergangenen Jahr sehr viel Geld - 2,5 Milliarden Dollar - auf den Tisch gelegt, um Major League Soccer-Spiele die nächsten zehn Jahre weltweit übertragen zu dürfen - über den zusätzlich erhältlichen MLS Season Pass.Die Verpflichtung von Messi ist für alle Beteiligten ein gutes Geschäft. Auch und insbesondere für Messi: Denn wie The Athletic berichtet, wird der Argentinier offenbar auch an den Einnahmen beteiligt, die durch neue Abonnenten des MLS Season Pass auf Apple TV+ entstehen. Auf dem Streaming-Dienst des Konzerns aus Cupertino wird demnächst auch noch eine vierteilige Dokuserie über Messi zu sehen sein, es ist also durchaus denkbar, dass der Deal bzw. Wechsel in die USA von langer Hand geplant war.