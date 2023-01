Performance-Schub: Nvidia könnte an KI-optimierten Treibern arbeiten

Der Grafikkarten-Hersteller Nvidia soll aktuell an GPU-Treibern arbeiten, die auf KI-Optimierungen zurückgreifen. Mit einem Update könnte eine bis zu 30 Prozent bessere Gaming-Leistung erreicht werden. Bislang hat Nvidia den Performance-Boost allerdings nicht angekündigt.

Optimierte Profile seit längerer Zeit verfügbar

Nvidia

Neben der Hardware an sich haben bei Grafikkarten auch die verwendeten Treiber einen großen Einfluss darauf, wie sich die GPU in der Praxis schlägt. Deshalb könnte Nvidia seine Software bald mit KI-Optimierungen ausstatten. Sollte sich ein über das Twitter-Konto von CapFrameX verbreitetes Gerücht als wahr herausstellen, wäre es denkbar, dass die überarbeiteten Treiber noch im ersten Quartal des neuen Jahres das Licht der Welt erblicken.Während eine maximale Performance-Steigerung von bis zu 30 Prozent erreicht werden soll, werden im Durchschnitt angeblich zehn Prozent mehr Leistung erzielt. Ob sich die Verbesserungen ausschließlich auf die GeForce RTX 40-Reihe beschränken oder auch ältere Modelle von den KI-optimierten Treibern profitieren sollen, bleibt offen. Dem Team hinter dem Analyse-Tool CapFrameX zufolge könnten KI-Algorithmen unter anderem zum Einsatz kommen, um Verbesserungen in den Bereichen Instruktionen, Durchsatz, Auslastung, Threading sowie Einstellungen vorzunehmen.Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich die KI-optimierten Treiber in der Praxis behaupten. Vor allem in der Anfangsphase könnten noch einige Bugs auftauchen. Schon jetzt haben Nutzer die Möglichkeit, über GeForce Experience bereitgestellte Profile für zahlreiche Spiele auszuwählen. Hierfür wird auf eine große Datenbank zurückgegriffen. Auch andere GPU-Hersteller wie AMD bieten bereits derartige Optimierungen an.