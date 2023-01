Es scheint eine fehlerhafte Charge von AMD Radeon 7900 GPUs zu geben

Noch sind die Berichte nicht bestätigt, die Aufregung im Netz aber schon groß. Bei AMD Radeon 7900 Referenzkarten kann es zu thermischer Drosselung kommen. Die Vermutung: eine fehlerhaft implementierte Kühllösung. Jetzt gibt es weitere Details.

Probleme bei AMD werden von zwei YouTubern aufgedeckt

Da fehlen ein paar Tropfen

Vor kurzem war ein umfassender Überblick über die Temperaturprobleme der Radeon RX 7900 vom bekannten YouTuber Roman "der8auer" Hartung veröffentlicht worden - wir hatten berichtet . Nach zwei Tagen kommt der Beitrag bereits auf über 300.000 Aufrufe und fast 3000 Kommentare. Dabei ist es unter anderem die nicht ganz leichte Aufgabe, den Fehler wirklich zu verorten, der zu allerlei Diskussionen und Spekulationen einlädt. Die bisherige Vermutung: Da sich das Kühlverhalten je nach Positionierung der Karte stark verändert, könnte eine fehlerhafte Vapor Chamber der Grund sein.Jetzt liefert Igor Wallossek von Igor'sLAB hier Rückenwind für diese These. Igor kann demnach erstmals eine Nachricht von einem der Bordpartner von AMD teilen, der sich zu den Problemen äußert. Der OEM, der nicht namentlich genannt wird, äußert die Vermutung, dass mindestens eine fehlerhafte Charge der Radeon 7900 Serie das Werk verlassen haben könnte. Demnach war der8auer mit seinen Versuchen wohl schon auf der richtigen Spur. "Als mögliches Problem wird eine unzureichende Kühlmittelzufuhr in die Dampfkammer beschrieben", so Videocardz in seiner Analyse.Und da AMD sich weiter nicht zu dem Problem äußert, ist es wiederum der der8auer, der seit Kurzem eine weitere Untersuchung der RX 7900 XTX-Grafikkarten mit Referenzdesign bereitstellt (Video oben eingebunden). Um die Dampfkammer-Theorie zu überprüfen, kommt eine CNC-Fräse zum Einsatz, die Einblick in die Konstruktion erlaubt. Das erste Urteil: einen groben Fehler beim Aufbau der Kammer scheint AMD nicht gemacht zu haben. Und so bleibt zum Schluss im Abgleich mit allen anderen Untersuchungen aktuell eben eine Erklärung: AMD hat es schlicht versäumt, die Kammer ausreichend mit Flüssigkeit zu befüllen.