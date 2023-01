Leistung gedrosselt: Radeon RX 7900 XTX kämpft mit Hitzeproblemen

Chiphersteller AMD wird derzeit mit Hitzeproblemen seiner neuen Radeon RX 7900 XTX konfrontiert. Besitzer der RDNA-3-Grafikkarte im Referenzdesign stellen zu hohe Temperaturen, eine Drosselung der Taktfrequenzen und infolgedessen der Leistung fest. Die Untersuchungen laufen.

Die Techniker sind informiert ...

Das MBA-Design ("Made by AMD") der neuen Radeon RX 7900 XTX ist heiß, zu heiß. Seit Tagen häufen sich die Meldungen rund um die Hitzeprobleme des neuen AMD-Flaggschiffs, unter anderem auf Reddit . Bis zu 110 Grad Celsius messen betroffene Nutzer an den Hotspots der Grafikkarte, wodurch das erst kürzlich eingeführte RDNA-3-Modell automatisch seine Taktraten reduziert und somit von einer temperaturbedingten Drosselung (Thermal Throttling) betroffen ist.Bisher wurden Probleme dieser Art lediglich bei RX 7900 XTX-Grafikkarten mit Referenzdesign festgestellt, sowohl bei den AMD-eigenen Modellen als auch bei Partnerkarten, die auf selbige Kühlbasis setzen. Anfänglich vom AMD-Support als "normal" abgetan, untersucht der Chiphersteller die Situation nun genauer. Die "unerwartete thermische Drosselung" (via ComputerBase ) ist AMD somit bekannt, zur möglichen Ursache äußerte sich das Unternehmen jedoch bisher nicht.Der Overclocking-Spezialist Roman "der8auer" Hartung hat hingegen bereits seine eigene Untersuchung begonnen und geht davon aus, die Vapor-Chamber-Kühlung als Ursache für das Problem ausmachen zu können. Auch die Einbaurichtung der AMD Radeon RX 7900 XTX soll eine Rolle spielen. Wer die Grafikkarte unüblicherweise vertikal verbaut, scheint vor den Hitzeproblemen geschützt zu sein. Hartung konnte maximal 90 Grad Celsius messen, während in einem klassisch horizontalen Betrieb 110 Grad Celsius überstiegen wurden.Da nicht alle Nutzer gleichermaßen betroffen sind, bleibt abzuwarten, welche Auswirkung ein möglicher Material- bzw. Konstruktionsfehler auf das Referenzdesign der Radeon RX 7900 XTX hat und wie AMD mit entsprechenden Supportanfragen umgeht. Der Chiphersteller ist in jedem Fall unter Zugzwang.