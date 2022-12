Preis drücken: AMD soll schon am 10. Januar drei neu CPUs vorstellen

Im Netz sind Informationen zu drei Ryzen 7000 CPUs aufgetaucht, die wohl Anfang Januar 2023 vorgestellt werden. Die streichen den Namenszusatz X - Hinweis eine deutlich niedrigere maximale Leistung - sind aber nur wenig günstiger als die Namensvetter.

Eine Überraschung kann AMD zum nächsten Jahr damit nicht mehr bieten

Gute Vorsätze

Jetzt im NBB Online-Shop sofort lieferbar!

AMD Ryzen 7000: X und Nicht-X-Varianten (Zen 4) Prozessor Kerne/Threads Basis/Turbo TDP Preis (UVP) AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 170 W 549 USD AMD Ryzen 9 7900 (laut Leak) 12/24 3,7/5,4 GHz 65 W 429 USD AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 105 W 399 USD AMD Ryzen 7 7700 (laut Leak) 8/16 3,8/5,3 GHz 65 W 329 USD AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 105 W 299 USD AMD Ryzen 5 7600 (laut Leak) 6/12 3,8/5,1 GHz 65 W 229 USD

Was kommt heraus, wenn man die TDP der Ryzen 7000 X-Familie auf 65 Watt absenkt? AMD wird Anfang nächsten Jahres auf diese Frage eine Antwort geben. Wie Videocardz berichtet, will man Einsicht in eine Präsentation von AMD erhalten haben, in der die neuen Produkte genauer vorgestellt werden. Demnach sollen drei CPU-Modelle am 10. Januar enthüllt werden: Ryzen 9 7900 mit 12 Kernen, Ryzen 7 7700 mit 8 Kernen und Ryzen 5 7600 mit 6 Kernen, alle basierend auf der Zen4-Architektur.Interessant ist dabei auch eine weitere Folie der Präsentation, auf der AMD die anvisierten Preisempfehlungen nennt. Demnach will man für das Modell Ryzen 9 7900 429 US-Dollar verlangen, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 folgen mit 349 Dollar beziehungsweise 229 Dollar. Wie Videocardz anmerkt, dürfte AMD mit diesen Preisen bei der Vorstellung für keine große Euphorie sorgen. Der Grund: jüngst ist der Preis der 7000X-Modelle deutlich gesunken, der Unterschied zu den neuen CPUs dürfte vom Start weg also sehr gering ausfallen.Natürlich ist eines der Argumente für die neuen CPUs auch die geringere maximale Leistung. AMD zieht hier in den Dokumenten einen Vergleich zwischen einem System mit Ryzen 9 7900 (65 Watt) und Ryzen 9 5900X (105 Watt) und Radeon RX 6950XT GPU. Der neueren CPU steht allerdings auch DDR5-6000 zu Seite, das alte Modell greift auf DDR4-3600 RAM zu. Das Ergebnis: Im Durchschnitt liegt die Leistungssteigerung bei 12 getesteten Spielen bei 19 Prozent.Dass AMD mit den Nicht-K-Varianten die Zen4-Architektur noch günstiger machen will, ist ein logischer Schritt. Der Konzern dürfte es sich mit den Vorstellungen zur Preisempfehlung aber selbst etwas schwer machen. Bleibt natürlich abzuwarten, ob die drei neuen Ryzen 7000 CPUs am 10. Januar auch genau so Premiere feiern.