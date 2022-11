Redmi Note 10 Pro: Xiaomi-Smartphone bei Saturn für nur 179 Euro

Xiaomi startet zusammen mit Saturn in die Black-Friday-Woche und senkt den Preis des beliebten Redmi Note 10 Pro auf nur noch 179 Euro. Damit erreicht das leistungsstarke Mittelklasse-Smartphone mit 108-Megapixel-Kamera, 120 Hz, OLED-Display und Co. einen neuen Bestpreis.

Der Mittelklasse-Bestseller jetzt zum besten Preis

Erweitere deinen Horizont mit 108 Megapixeln

Xiaomi

Xiaomi gehört im Bereich der sogenannten Midrange-Smartphones zu den beliebtesten Herstellern der Welt, vor allem die günstige Redmi-Familie weiß zu überzeugen. Daher wird es viele Interessenten freuen, dass Saturn anlässlich des Black Friday den Preis des Xiaomi Redmi Note 10 Pro stark reduziert. Für kurze Zeit ist der 6,67 Zoll große Androide mit 128 GB Speicher für nur noch 179 Euro erhältlich. Und das in allen Farben!Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro reiht sich vor allem aufgrund seiner hochauflösenden Quad-Kamera mit bis zu 108 Megapixeln unter den beliebtesten Modellen in der Mittelklasse ein. Man überzeugt mit gestochen scharfen und detailreichen Aufnahmen, egal ob bei Fotos oder Videos. Mit dabei: Eine Telemakro-Kamera für einen tollen 2x-Zoom, der Ultraweitwinkel für ein noch umfangreicheres Bild und der Nachtmodus 2.0 für grandiose Details in dunklen Umgebungen. Perfekt für die anstehende Weihnachtszeit mit der Familie.Auch abseits der Kamera punktet das Xiaomi Redmi Note 10 Pro . Das 6,67-Zoll-Display setzt auf moderne OLED-Technik, eine hohe FHD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Mit einer Helligkeit von 1200 Nits kann der Bildschirm auch bei praller Sonne abgelesen werden und das dank des 5020-mAh-Akkus auch den ganzen Tag lang. Für den Antrieb sorgt übrigens der bekannte Qualcomm Snapdragon 732G-Chip und sogar der Speicher kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Was will man mehr?