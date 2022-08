AMD Ryzen 7000: Auslieferung soll sich verzögern - Partner dementiert

Vor wenigen Wochen hatte der Chip-Hersteller AMD bestätigt, dass die neue Ryzen 7000-Reihe im September auf den Markt gebracht und noch im August vorgestellt wird. In den letzten Tagen sind Gerüchte zu einer Verzögerung aufgetaucht. Dazu dürfte es allerdings nicht kommen.

Alphacool bietet Wasserkühlungen an

Einem Bericht zufolge soll der neue Sockel AM5 mit Firmware-Problemen zu kämpfen haben. Die Schwierigkeiten könnten laut Gerüchten dazu führen, dass AMD die CPU-Generation und die dazugehörigen Mainboards erst verspätet ausliefern kann. Der AMD-Partner Alphacool hat nun jedoch bestätigt, dass die Ryzen 7000-Chips im September erscheinen. Das Unternehmen hat angekündigt, dass die passenden CPU-Kühler zum Launch verfügbar sind.Mit den Modellen von Alphacool können die neuen AMD-Prozessoren von Beginn an mit einer Wasserkühlung ausgestattet werden. Die Systeme sind sowohl mit dem Sockel AM4 als auch mit AM5 kompatibel. Obwohl der Hersteller keinen konkreten Release-Termin nennt, wird betont, dass die Produkte zum Launch der Prozessoren im September zur Verfügung stehen. Während die Ankündigung am 29. August erfolgen soll, dürfte AMD am 15. September damit beginnen, die neuen Chips und Mainboards tatsächlich auszuliefern.Zu der ersten Charge an Zen-4-Prozessoren, die im Herbst auf den Markt kommen, zählen das neue Flaggschiff-Modell Ryzen 9 7950X sowie die High-End- und Mittelklasse-CPUs Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X sowie Ryzen 5 7600X. Die Chips sollen eine 15 Prozent höhere Single-Core-Leistung und Taktraten von bis zu 5,5 Gigahertz mit sich bringen. In Verbindung mit den AM5-Mainboards sollen sich Technologien wie DDR5 und PCIe 5.0 nutzen lassen.